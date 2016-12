Italia, allarme Prandelli: "Troppi stranieri in Serie A"

- A meno di un anno dai, il ct della nazionale azzurrafa scattare l'allarme: nel nostro campionato ci sono troppi stranieri. "E' un dato che impone una riflessione non soltanto ai media ma anche a livello di programmazione - sottolinea -. Se io fossi un presidente di club, penserei a lavorare sui giovani per cercare di portarli in prima squadra e completerei il programma inserendo giocatori stranieri bravi".

La situazione del calcio italiano sta costringendo Prandelli ad attingere dai campionati esteri. Per tutti vale l'esempio di, tornato tra i convocati per il doppio impegno di qualificazione a Brasile 2014 contro: "Premesso che non lo abbiamo mai abbandonato né dimenticato - precisa il ct riferendosi al centrocampista del Psg -. Noi non dobbiamo abbandonarli ed è quello che stiamo facendo, ma dobbiamo anche riflettere sulla realtà e capire perché fanno fatica, se hanno limiti tecnici e di personalità, se non sono in grado di reggere certi confronti".

La seconda giornata di campionato è stata macchiata dalla violenta aggressione subita dal Verona per mano di un gruppo di ultras della Roma, che hanno colpito con sassi e spranghe il pullman della squadra scaligera: "Il nostro calcio non è così - commenta Prandelli -. Non dobbiamo fare finta di nulla, il problema violenza va evidenziato e impone una riflessione. Purtroppo il calcio rischia di diventare sempre più motivo di scontro piuttosto che di incontro. Niente è irrecuperabile, si sono persi certi riferimenti e mi dispiace doppiamente perché diamo un'immagine del nostro calcio che non è così".Il ct azzurro si sofferma infine sulla sfida con la Bulgaria: "Sarà una gara ostica ma non sono preoccupato, piuttosto concentrato, per questo non mi sento ancora in clima Mondiale. Già da oggi ai miei dirò una sola cosa, dobbiamo pensare a vincere queste due partite,storicamente a settembre dal punto di vista fisico non siamo mai al massimo, ecco perchè dovremo essere bravi a indirizzare la gara dove siamo superiori, ovvero nel palleggio, vorrei grande qualità nel mezzo e tanta corsa sulle fasce".