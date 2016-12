Kakà-Milan: certi amori non finiscono 

foto Ansa

17:07

- Dunque, riecco. Gran bella notizia per il Milan e i milanisti. A patto di non credere alle malelingue, agli acciacchi del brasiliano a Madrid, alla cortese teoria che un campione al tramonto nel 2009 (lo si insinuava a via Turati) potesse risorgere quattro anni dopo. Kakà tornerà perché Allegri ne avverte il bisogno tecnico-tattico e perché i referti medici e agonistici inducono all'ottimismo riguardo alle condizioni di Ricardo che acon l'arrivo di Gareth Bale rischia, inesorabilmente, una costante panchina. I milanisti sono felici: aspettavano l'evento da due estati. Il Milan, sul campo, ne godrà i relativi benefici e tocca ad Allegri cercare la formula migliore, con Balotelli e il Faraone, se il Faraone tornerà se stesso. L'operazione finanziaria poi è addirittura formidabile: acquistato per 8,5 milioni nel 2003, ceduto al Real per 67,2 milioni nel 2009, rientrato alla base all'ipotetico costo zero. Una magia.