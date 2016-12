Real Madrid, Bale si presenta: "Essere qui è un sogno"

foto LaPresse 14:12 - Primo giorno madridista per Gareth Bale, che da domenica è ufficialmente un giocatore del Real dopo una trattativa col Tottenham durata l'intera estate: "Voglio dire che è tutto incredibile - le sue prime parole durante la presentazione al Santiago Bernabeu -. E' un sogno, voglio solo aiutare la squadra a vincere la decima Champions League. Grazie a tutti per questa grandissima accoglienza, hala Madrid!". - Primo giorno madridista per, che da domenica è ufficialmente un giocatore deldopo una trattativa coldurata l'intera estate: "Voglio dire che è tutto incredibile - le sue prime parole durante la presentazione al-. E' un sogno, voglio solo aiutare la squadra a vincere la decima Champions League. Grazie a tutti per questa grandissima accoglienza, hala Madrid!".

La presentazione di Bale è stata introdotta dal discorso del presidente del Real Madrid, Florentino Perez: "I nostri giocatori devono aver presente tutto quello che devono dare a questo club. Siamo davanti ad un giocatore eccezionale, il migliore della Premier League della passata stagione. Un giocatore giovane ma con grandissima qualità, che oggi realizza il suo sogno di vestire la maglia del Real. E' stata una trattativa complessa, ma finalmente adesso è qui con noi. Voglio ringraziare il giocatore per la sua determinazione, che è stata essenziale per vederlo qua al Santiago Bernabeu. Molti dei più grandi giocatori hanno fatto parte del club, e adesso anche lui può fare la storia. Puntiamo sempre ai migliori giocatori del mondo visto che siamo il miglior club del ventesimo secolo. Bale ci aiuterà per continuare a far vivere la leggenda di questo club. Da oggi si realizza il suo sogno, questo sarà il suo stadio e questo sarà il suo pubblico".