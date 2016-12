Inter-Juve: è scontro sulla data 

foto LaPresse 09:53 - Mancano ancora due settimane, ma Inter-Juventus fa già discutere. La polemica è sulla data: i bianconeri vorrebbero anticipare il match di San Siro a venerdì 13 settembre alle ore 20:45 perché impegnati il martedì seguente in Champions League a Copenhagen. I nerazzurri però non sono intenzionati ad assecondare i desideri di Conte. Mazzarri ha infatti alzato la voce: "No al campionato falsato". Si va verso l'anticipo a sabato 14. - Mancano ancora due settimane, mafa già discutere. La polemica è sulla data: i bianconeri vorrebbero anticipare il match dia venerdì 13 settembre alle ore 20:45 perché impegnati il martedì seguente in Champions League a Copenhagen. I nerazzurri però non sono intenzionati ad assecondare i desideri diha infatti alzato la voce: "No al campionato falsato".

I bianconeri non hanno fatto ancora nessuna richiesta ufficiale alla Lega e visto l'irritazione di Mazzarri potrebbero anche non farla per non creare ulteriori polemiche. L'Inter fa muro perché molti nazionali rientrano giovedì 12, troppo tardi per pensare di giocare a San Siro il giorno dopo.