foto LaPresse

00:32

- Niente rientro aper l'dopo la trasferta in casa della. Il pullman della società scaligera è stato infatti assaltato da alcuni ultrà giallorossi, venendo colpito da un fitto lancio di sassi che hanno mandato in frantumi il vetro dei finestrini. Nessun ferito tra i giocatori, i membri dello staff e i dirigenti sul mezzo, ma la squadra di Mandorlini è stata costretta a trascorrere la notte in un hotel romano.