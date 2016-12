Milan, Allegri: "Astori ci potrebbe fare molto comodo"

foto LaPresse 23:43 - Ha ritrovato il sorriso Massimiliano Allegri dopo la prima vittoria in campionato con il Milan: "La settimana è andata molto bene, è una vittoria importante". Contro il Cagliari si è tornati al 4-3-1-2: "Ho cambiato dopo l'addio di Boateng perché voglio tornare alle due punte, anche Balotelli gioca meglio". Nei sardi fuori Astori: "Ci potrebbe essere utile, è uno dei migliori in Italia". Su El Shaarawy: "Fuori per scelta tecnica". - Ha ritrovato il sorrisodopo la prima vittoria in campionato con il: "La settimana è andata molto bene, è una vittoria importante". Contro il Cagliari si è tornati al 4-3-1-2: "Ho cambiato dopo l'addio di Boateng perché voglio tornare alle due punte, anchegioca meglio". Nei sardi fuori: "Ci potrebbe essere utile, è uno dei migliori in Italia". Su: "Fuori per scelta tecnica".

Tra campo e mercato il Milan ha trovato la prima vittoria in campionato che permette ai rossoneri di restare in scia alle prime: "E' un successo importante e mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra anche se abbiamo avuto poco tempo per provare il nuovo modulo. Ho deciso di cambiare perché voglio giocare con le due punte, esaltando Balotelli che preferisce giocare con un attaccante che attacca la profondità". A non soddisfare Allegri è stato il gol subito e qualche disattenzione difensiva: "E' il terzo gol che regaliamo, non dobbiamo più metterci del nostro". Per migliorare la situazione potrebbe arrivare Davide Astori, in panchina nel match di San Siro: "Non ho parlato con Cellino di questo. Posso dire che ci farebbe molto comodo perché lo ritengo il migliore difensore italiano in Serie A. Il mercato chiude lunedì sera e la società si sta muovendo molto bene, aspettatevi qualche sorpresa". Sorprendente anche l'esclusione di El Shaarawy: "E' stata una scelta tecnica perché col nuovo modulo ho preferito Robinho che ci ha già giocato. Stephan può giocare da seconda punta, ma deve attaccare meglio la profondità".

BALOTELLI: "IMPARATA LA LEZIONE DI VERONA" Primo gol in campionato per Mario Balotelli, tra i migliori in campo contro il Cagliari: "Abbiamo cominciato male il campionato, oggi è andata meglio. Avremmo dovuto vincere anche a Verona, ma abbiamo capito la lezione e ci siamo rifatti". Il nuovo modulo lo esalta: "Anche nel 4-3-3 faccio la punta centrale, ma con un altro attaccante al fianco mi viene più facile". In arrivo c'è Kakà: "Siamo una grande squadra già adesso, lui è un campione e se venisse sarebbe un piacere".