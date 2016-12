Fiorentina, Montella: "Siamo stati perfetti per venti minuti"

- Laextra-lusso vista aè piaciuta a: "Abbiamo fatto venti minuti perfetti, giocando da grande squadra. A quel punto ho pensato di aver chiuso la partita. Poi appena la squadra si è vista in difficoltà, ha subito riaccellerato. Per fare meno fatica dobbiamo essere sempre propositivi". Nel finale l'espulsione dopo un diverbio col quarto uomo: "Ma io non l'ho offeso - si difende il tecnico -. Squalifica? Non credo".

Non manca un giudizio sui singoli: "Rossi non mi stupisce, è uno che vede la porta, Mi sono meravigliato invece all'inizio, quando ha sbagliato quel gol dopo due minuti. Prandelli sa meglio di me che il posto di Pepito è in Nazionale. Se non lo convoca adesso però è meglio per me, così può rifiatare. Assieme a Gomez sono una coppia fortissima".

Proprio il tedesco è raggiante alla fine del match: "Devo ringraziare la squadra perché oggi abbiamo fatto davvero bene e mi hanno messo in condizione per segnare. Sono davvero contento, anche se dobbiamo migliorare in fase difensiva. Ringrazio i miei compagni perché mi hanno fatto calciare il rigore". Sulle scintille finali con i genoani: "Se è stato frainteso il mio gesto (di esultanza, ndr) chiedo scusa. Siamo ancora all'inizio, ma possiamo fare bene, speriamo di continuare così".