L'Inter di Mazzarri è davvero super: tripletta al Catania

Serviva una replica dopo l'esordio col Genoa, e la Nuova Inter di Mazzarri ha dato una risposta piena. Gol dia metà primo tempo, sigillo diall'avvio di ripresa, finale con, una delizia. L'Inter vola a punteggio pieno, 5 gol fatti e zero al passivo. Il gioco prudente visto all'esordio, aè diventato una sfrontata vocazione all'attacco. Citazione per Jonathan: chi se l'aspettava così?

LA PARTITA

Inter subito all'attacco, Catania non da meno. Si parte così, senza calcoli: Alvarez supporta Palacio e cerca subito il gol, Kovacic e Guarin irrompono nella trequarti, Jonathan difende e spinge facendo cose davvero belle. La risposta catanese è da brivido: in dieci minuti, tre pericoli per Handanovic, attentissimo. Bergessio guida l'attacco, Leto e Castro lavorano ai fianchi la difesa interista. C'è poi Jonathan che in diagonale coglie la sensazione del quasi-gol.

Mazzarri e Maran invocano qualche misura di prudenza, perché a centrocampo si sbanda da una parte e dall'altra. Ed è fatale che in un contesto così, la qualità emerga: in senso nerazzurro, al 20', quando Jonathan ridicolizza Monzon, vola a destra fino alla linea di fondo e spalanca la porta (vuota) per Palacio. Vantaggio e tripudio. La risposta del Catania vuole essere subito prepotente: ma Ranocchia e Campagnaro coprono gli spazi e dove non arrivano loro, riecco Handanovic.

Il finale del primo tempo segnala l'infortunio di Izco e la parabola discendente di Kovacic, sostituito da Taider per dare maggiore equilibrio. Maran poi opta per Maxi Lopez, al posto di Izco, in attesa del secondo tempo. Tempo che si apre con il Catania che prova ad attaccare e gli spazi che si aprono, in difesa. Un rigore di Alvarez su Palacio, l'arbitro fa proseguire e Nagatomo centra il portiere in uscita, è il prologo al raddoppio interista in pieno contropiede al 12' st: Jonathan per Palacio, traversose basso, volo di Nagatomo, siluro in porta. Bellissimo.

Partita finita? Il Catania prova a riabilitarsi, un po' confuso e un po' veemente: attorno alla difesa interista si accendono fuochi, o forse fuocherelli. Ma i pericoli veri sono le ripartenze interiste: una di queste, col sinistro di Ricky Alvarez, porta diritto a un bellissimo assolo al 35' st che si chiude con un diagonale bellissimo e vincente. Tre a zero, l'Inter si solleva a quota sei dando, di sè, una immagine diversa rispetto a quella del 2-0 col Genoa: meno prudente, un po' meno attenta e ordinata. Ma in attesa del vero volto mazzarriano, basta così. Anzi: avanza.