Serie A: Genoa-Fiorentina 2-5, doppietta per Giuseppe Rossi 

LA PARTITA

Una nuova concorrente si iscrive di diritto alla folle corsa per lo scudetto, nel tentativo di spezzare il duopolio Juventus-Napoli che le prime due giornate di campionato avevano già costruito. E' la Fiorentina di Vincenzo Montella, che ogni volta di più dà l'impressione di essere a un passo dalla completa maturazione ed ha ormai eguagliato il livello di gioco dello scorso anno. Nei primi 45' di 'Marassi' dubbi e perplessità cedono il passo a una squadra da paura, equilibrata fra i reparti e capace di andare a memoria almeno nella fase offensiva. Il volto migliore di questa Viola è quello che non segna: Borja Valero. Lo spagnolo spariglia rispetto all'esordio col Catania e si adatta alla perfezione al nuovo sistema di gioco introdotto dall'allenatore (un 4-3-1-2 per la rinuncia forzata a Cuadrado), che lo vuole dietro le punte. L'ex Villarreal però non si limita a recitare il ruolo del trequartista puro, ma svaria a destra e a manca, alla ricerca della giusta posizione da cui far male. Ci riesce in occasione del primo gol, in cui direttamente da calcio d'angolo recapita ad Aquilani il colpo di testa del vantaggio. Ci riesce in occasione del terzo, quando avvia l'azione che porta Pasqual al cross teso e Gomez alla rifinitura. A proposito, anche il tedesco sembra finalmente in condizione. Dopo il secondo palo in due partite – con cui balza in cima alla classifica dei più "sfigati" – l'ex Bayern infilza Perin con un piattone apertissimo e serve anche un assist – una sponda in realtà – a Rossi per il momentaneo 2-0, agevolato da una papera del portiere, che sancisce la morte sportiva del Genoa di questa sera. Anche Pepito, dopo uno sciagurato errore in avvio, sigilla il suo ritorno in campo con il secondo gol in due partite (e poi ci sarà spazio per il terzo).

Come è facile intuire, tutti gli elementi viola s'intrecciano alla perfezione e per il Grifone, che aspetta di capire se i due attaccanti lanciati nella mischia da Liverani saranno quelli definitivi (per Gila è molto più no che sì), la speranza crolla quasi subito. La squadra risente del solito mercato incompleto e di una scarsissima compattezza fra i reparti, che nei primi 25' paga a carissimo prezzo. Il centrocampo non protegge la difesa, come negli ultimi due anni d'altronde, e la Fiorentina riempie i buchi con una facilità disarmante. Il copione è lo stesso anche in avvio di ripresa, sebbene il gol di pregevole fattura messo a segno da Gilardino – un tiro al volo, alle spalle di Compper, su cross di Matuzalem - facesse un minimo pensare a un cambio di rotta. Invece no, perché sul capovolgimento di fronte, Borja e Aquilani duettano e Rossi, lesto e col piattone, risale al secondo posto della classifica cannonieri. Sono inutili anche il regalino di Compper (fallo in area su Gila) e la trasformazione di Lodi per rimettere in palio i tre punti. La Viola si organizza, alza gli argini e, con personalità strabordante, impedisce al Genoa di farsi troppo pericoloso. Merito in verità anche di Neto, altra buona notizia di una serata da incorniciare: il portierino brasiliano è impeccabile in uscita e toglie qualche castagna dal fuoco. Nel finale c'è ancora spazio per Mario Gomez, che realizza un rigoronzo concesso da Celi per fallo di Sampirisi (espulso) su Mati Fernandez. La festa così è completa: Montella torna in vetta alla classifica e non è detto che la lasci presto.