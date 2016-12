Milan, Robinho e Balotelli in gol: 3-1 al Cagliari

LA PARTITA Verona è un brutto ricordo. Il cammino del Milan in campionato è di fatto iniziato contro il Cagliari con i primi tre punti messi in cantiere e faticando anche nel limite della ragione. Tre gol, due degli attaccanti e pochi svarioni difensivi. E' già un successo per una squadra che sette giorni fa veniva data per bollita e che ora con Matri, l'arrivo imminente di Kakà e forse di un difensore, guarda al campionato con altri occhi. Il 3-1 al Cagliari dà sicurezza al gruppo di Allegri, ormai orientato al ritorno al 4-3-1-2 con buona pace di El Shaarawy che, o imparerà e in fretta a giocare da seconda punta o passerà diverse partite a guardare i compagni fino all'87' come contro i sardi.



Niente di trascendentale comunque dal punto di vista del gioco. La novità mostrata dal Milan per l'occasione è stato il pressing altissimo per i primi, buoni, venti minuti. Un tentativo di spremersi subito e mettere in cassaforte il risultato per non dare linfa vitale alle tossine di Champions. Blitz riuscito a metà perché i rossoneri, forti di un Balotelli versione assistman, trovano due gol con Robinho (8') e Mexes (31') praticamente a porta vuota. A metà dicevamo che perché quando il sipario sembrava calato sul match, Marco Sau è stato capace di estrarre un gioiello per il 2-1 illusorio, giusto due minuti dopo il raddoppio rossonero.



Nella ripresa poi il Cagliari ha avuto addirittura l'occasionissima per pareggiare, con Nainggolan al 50' dopo un'ottima ripartenza, ma la velocità di Abate ha tramortito in angolo le velleità del belga. Nonostante un atteggiamento poco grintoso e poche idee, è arrivato puntuale come un orologio svizzero il gol di Balotelli che ha chiuso con mezz'ora d'anticipo la partita e ha regalato ai rossoneri i primi tre punti da cui partire. Con un orecchio a Madrid e un occhio alla classifica, perché il Milan che si ripresenterà in campo a Torino a metà settembre, potrebbe essere una squadra completamente diversa nel gioco e nella sostanza.

LE PAGELLE De Jong 7 - E' per distacco il migliore in campo, ancora una volta. Lotta e ringhia su ogni pallone e se poi si mette a fare le aperture di 40 metri, merita solo applausi. Fondamentale per l'equilibrio. Murru 6 - E' giovane ma la stoffa c'è. Non trema di fronte a Balotelli anche se non può non soffrirlo. E' anche sfortunato in qualche rimpallo. Balotelli 7 - Segna e fa segnare, non è una novità. La buona nuova è che non è stato ammonito e nonostante i soliti calcioni non ha reagito. Ekdal 5 - Lo svedese non digerisce la nuova posizione da trequartista. Si vede che non ha la giocata di prima e in profondità. Abate 6,5 - Decisivo in attacco ma soprattutto in difesa con due chiusure fondamentali sulle ripartenze cagliaritane.

IL TABELLINO MILAN-CAGLIARI 3-1

Milan (4-3-1-2): Abbiati 6; Abate 6,5, Zapata 6, Mexes 6, Emanuelson 6; Poli 6,5 (33' st Nocerino sv), De Jong 7, Muntari 6; Montolivo 6,5 (43' st El Shaarawy sv); Balotelli 7, Robinho 6,5 (21' st Matri 6). A disp.: Amelia, Coppola, Silvestre, Zaccardo, Vergara, Constant, Cristante, Niang. All.: Allegri 6,5.

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi 5,5; Dessena 5,5, Rossettini 6, Ariaudo 5,5, Murru 6; Nainggolan 6, Conti 5,5, Ekdal 5; Cabrera 5,5 (14' st Ibarbo 5,5); Sau 6,5 (33' st Eriksson sv), Pinilla 5 (27' st Nené 5). A disp.: Avramov, Avelar, Astori, Perico. All.: Lopez 5,5.

Arbitro: Russo

Marcatori: 8' Robinho (M), 31' Mexes (M), 33' Sau (C), 17' st Balotelli (M)

Ammoniti: De Jong (M); Conti (C)

Espulsi: nessuno

MAX CRISTINA