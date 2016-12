Roma, Rudi Garcia: "Un attaccante? Manca un giorno, vediamo" 

foto LaPresse 21:34 - Rudi Garcia applaude la sua Roma: "Un buon inizio con sei punti in due gare - ha detto - Tutto il lavoro del primo tempo è stato utile per il secondo. Abbiamo affrontato una squadra che difende bene e riparte velocemente, è stato importante fare gol. Serve un centravanti? Il centravanti di peso lo abbiamo, è Borriello, ma ho bisogno di attaccanti diversi. Manca ancora un giorno: vedremo più tardi col nostro ds Sabatini se è possibile fare qualcosa". applaude la sua: "Un buon inizio con sei punti in due gare - ha detto - Tutto il lavoro del primo tempo è stato utile per il secondo. Abbiamo affrontato una squadra che difende bene e riparte velocemente, è stato importante fare gol. Serve un centravanti? Il centravanti di peso lo abbiamo, è Borriello, ma ho bisogno di attaccanti diversi. Manca ancora un giorno: vedremo più tardi col nostro ds Sabatini se è possibile fare qualcosa".

"Abbiamo un equilibrio di squadra che mi è piaciuto - ha proseguito il tecnico della Roma - Per il mio gioco il centrocampo è fondamentale, abbiamo giocatori forti ma non dimentico che ci sono anche Bradley, Florenzi, Marquinho, Taddei. Oggi abbiamo visto che quando c'e' la gioia di difendere insieme, di attaccare insieme, facciamo una buona squadra''.



Sul mercato: 'Il centravanti lo abbiamo, anzi ne abbiamo tre perché anche Totti può giocare anche lì e quando giochiamo con due giocatori sulla fasce va bene così. Io non gioco con un attacco con uno a destra, uno a sinistra e uno al centro, gioco con tre attaccanti che hanno la possibilità di cambiare posto per dare incertezza alla difesa avversaria. Per il momento hanno capito bene le cose''.