Serie A: la Roma batte 3-0 il Verona, Ljajic subito in gol

LA PARTITA

Il sergente Garcia fa esordire dal 1' Gervinho e Strootman. Borriello resta in panchina. Comincia in panchina anche l'ultimo arrivato in casa giallorossa Ljajic. Grande avvio della Roma e subito un'occasionissima per Florenzi, che manda clamorosamente a lato. Ci provano prima Pjanic e poi De Rossi dalla distanza ma Rafael è attento. Con il passare dei minuti il Verona prende le misure dell'avversario, chiudendosi bene dietro e ripartendo con ordine. Tiene bene il campo l'undici di Mandorlini, confermando le buone indicazioni dell'esordio vincente contro il Milan. L'iniziativa resta comunque costantemente in mano ai giallorossi ma si sente la mancanza di un punto di riferimento in avanti. E allora si cercano altre soluzioni: Strootman è positivo nel tentare la via del gol con un paio di conclusioni di sinistro e negli inserimenti da dietro, Totti è sempre il solito inventore che scalda le mani di Rafael su punizione. Ma il gol non arriva. E' solo questione di tempo.



Nessun cambio a inizio ripresa ma è questione di minuti per l'esordio con la maglia della Roma di Ljajic, che entra in campo al posto di Florenzi. E la presenza dell'ex viola accende i giallorossi, che mettono a segno un uno-due micidiale nel giro di due minuti. Prima Maicon firma il vantaggio con una conclusione deviata da Cacciatore poi Pjanic mette a segno il raddoppio con uno spettacolare pallonetto. E anche il tecnico del Verona Mandorlini applaude la magia del serbo. Lo stesso Pjanic serve un gran pallone a Gervinho, che calcia addosso a Rafael (lo farà in un'altra occasione). Subìto il doppio colpo, il Verona si sfalda e scompare dal campo. La Roma dà spettacolo. E allo show partecipa anche l'ultimo arrivato Ljajic, che batte Rafael per la terza volta con un gran destro dal limite. Il Verona ha un doppio sussulto nel finale, prima con Hallfredsson che colpisce la traversa poi con Romulo, il cui tiro viene fermato praticamente sulla linea. La reazione è troppo tardiva, la Roma ha già preso il largo. E il pubblico dell'Olimpico se ne va soddisfatto: 6 punti in due gare sono un'ottima partenza.

- Un gol splendido, alla Totti. Ma la rete è una gemma su una prestazione maiuscola: sempre nel vivo del gioco. E un grande assist con una perfetta verticalizzazione, sprecata da Gervinho.- Esordio più che positivo da titolare per l'olandese. Buoni e costanti inserimenti da dietro, un paio di tentativi al tiro di sinistro.- Una 'prima' migliore di questa, davanti ai nuovi tifosi, non poteva chiederla. Bellissima rete piena di potenza e di rabbia.- Gran primo tempo, quando dice 'no' ai vari tentativi di Pjanic, De Rossi e Totti. Nella ripresa deve arrendersi ai colpi giallorossi.- Tanta buona volontà ma sulla sua prestazione pesano due buone opportunità da gol sprecate a tu per tu con il portiere avversario.- L'erroraccio dopo 3' è lo specchio della sua partita. Manda a lato clamorosamente su ottimo lancio di De Rossi.