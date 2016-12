foto LaPresse

20:07

- Si è sbloccato alla quarta giornata il talento del. L'armeno ha firmato una doppietta nella trasferta di Francoforte contro l'che è valsa i tre punti nel 2-1 finale. Con 12 punti gli uomini di Klopp sono soli in testa alla classifica. Nell'altro posticipo loha rifilato un tennistico 6-2 all', con Ibisevic autore di una tripletta da ex. Due gol per Maxim.