Premier League: Manchester United sconfitto a Liverpool, l'Arsenal batte il Tottenham

- Primo stop in Premier League per ilsconfitto per 1-0 dalad Anfield nella terza giornata di Premier. Decide la sfida un gol di Sturridge dopo 4' di gioco. Nella ripresa sterile pressione dei Red Devils, orfani direduce da una botta alla testa nell'allenamento di sabato e uscito dal campo con una fasciatura. Nel derby del nord di Londra, l'batte 1-0 ilcon Giroud (23').

Con questo risultato il Liverpool conquista la terza vittoria della stagione su altrettante partite (vinte tutte per 1-0) e vola in testa alla classifica a punteggio pieno e a +2 sul Chelsea di Mourinho. Per l'attaccante dei Reds Sturridge si tratta del terzo gol in altrettante uscite. L'Arsenal invece fa la voce grossa e conquista la seconda vittoria stagionale. Il derby col Tottenham è una gara intensa e spettacolare, risolta dal guizzo di Giroud su assist di Walcott. Nella ripresa gli Spurs rischiano di subire il raddoppio (bravo Lloris su Giroud) ma spingono a più non posso: Szeszcny - in attesa di diventare il vice-Viviano - si supera su Defoe. Entra in campo anche Lamela al 75': il Coco partecipa poco all'azione e spreca un'occasione tirando debolmente dal centro dell'area. Nell'altra partita del pomeriggio successo esterno per 2-0 dello Swansea sul campo del Wba: gol di Davies e Pablo Hernandez.