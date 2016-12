Real-Bale, slitta l'arrivo: smontato il palco d'onore

foto LaPresse

- Era tutto pronto da almeno una settimana ma i continui ritardi sullo sbarco di Gareth Bale nel pianeta Real hanno costretto agli straordinari un folto gruppo di operai che ieri sera hanno dovuto liberare in tutta fretta le tribune del Bernabeu dal palco allestito per la presentazione del gallese. Questo per permettere agli spettatori di assistere in tranquillità alla sfida di oggi con l'Athletic Bilbao. Palco che verrà però rimesso in piedi in serata: per domani, tra le 20 e le 21, è previsto infatti che Bale saluterà finalmente i suoi nuovi tifosi. Almeno in 20mila sono attesi allo stadio: magliette e sciarpe con il numero 11 vanno ormai a ruba da giorni.