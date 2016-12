Italia, ritorna Thiago Motta. Prandelli punta su Gabbiadini

foto LaPresse 21:13 - Il ct azzurro Cesare Prandelli ha diramato una lista di 28 convocati per le sfide contro la Bulgaria e la Repubblica Ceca decisive per la qualificazione ai Mondiali di Brasile 2014. Le novità sono i ritorni in azzurro di Thiago Motta e di Manolo Gabbiadini. Lunedì a mezzogiorno è previsto il raduno a Coverciano, nel pomeriggio il primo allenamento. Contro i bulgari, venerdì a Palermo, non ci saranno Balotelli e Osvaldo squalificati. - Il ct azzurroha diramato una lista di 28per le sfide contro ladecisive per la qualificazione ai Mondiali di Brasile 2014. Le novità sono i ritorni in azzurro die diLunedì a mezzogiorno è previsto il raduno a Coverciano, nel pomeriggio il primo allenamento. Contro i bulgari, venerdì a Palermo, non ci saranno Balotelli e Osvaldo squalificati.

Due appuntamenti dunque per chiudere il discorso qualificazione: prima la Bulgaria a Palermo poi la Repubblica Ceca a Torino. Dopo sei partite, con ancora quattro gare da giocare, l'Italia è prima nel girone con 14 punti, a più quattro e più cinque sui prossimi immediati avversari. Centottanta minuti dunque decisivi per mettere in archivio la pratica Brasile 2014.



I convocati:

Portieri: Buffon (Juventus), Marchetti (Lazio), Sirigu (Paris Saint Germain)

Difensori: Abate (Milan), Antonelli (Genoa), Astori (Cagliari), Barzagli (Juventus), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Maggio (Napoli), Ranocchia (Inter);

Centrocampisti: Aquilani (Fiorentina), Candreva (Lazio), Cerci (Torino), De Rossi (Roma), Diamanti (Bologna), Florenzi (Roma), Giaccherini (Sunderland), Montolivo (Milan), Thiago Motta (Paris Saint Germain), Pirlo (Juventus), Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Balotelli (Milan), El Shaarawy (Milan), Gabbiadini (Sampdoria), Gilardino (Genoa), Insigne (Napoli), Osvaldo (Southampton).