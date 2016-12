Liga, Messi spinge il Barcellona. Ma il Valencia spaventa fino alla fine

VALENCIA-BARCELLONA

Quell'ultima Supercoppa di Spagna sistemata in una bacheca sovraffollata da vittorie scintillanti e trofei da metterci sotto travi in acciaio per non farla tracimare, mostrava qualche zona d'ombra. Non polvere, è fin troppo recente; più che altro una macchia, disegnata dalla grande prova dell'Atletico e da un doppio pareggio che ti assegna il titolo, ma non la convinzione di essere quello di sempre. E al Barcellona, evidentemente, vincere così non sta bene. A Valencia, però, le cose non cambiano. Gli azulgrana vincono ma le ombre sono sempre lì ad aleggiare col ghigno sui successi.

Al Mestalla canovaccio e attori protagonisti del momento sono stabiliti a tempo di record. Comanda il Barça. Dopo sette minuti Messi produce le prime avvisaglie, apre il fuoco ma spaventa solo il tabellone. La mira resterà "umana" per poco. Neymar segna due minuti dopo ma è fuorigioco, contestato, millimetrico se c'è. È, però, il segnale che la difesa del Valencia è altrove e che basta verticalizzare per aprirla come una scatoletta. Il Barcellona "legge" e punisce con la matita blu. Lo fa con il solito noto. Minuto 11 e l'atteggiamento difensivo "alto" dei bianchi viene castigato dalla Pulce che, lanciata nel corridoio, vola sul filo del fuorigioco, vince anche un mezzo rimpallo ed entra in porta col pallone. Gara in discesa, gli azulgrana hanno il coltello dalla parte del manico, ma decidono di controllare. Non è mai stato il vanto della casa e il Valencia ne approfitta. Alza la cornetta, comincia a squillare da fuori con velleità ampiamente superiori ai risultati prodotti, e poi spaventa sul serio quando è Valdes a usare fisico e senso della posizione per arginare Pabon. La miccia della paura scatena la reazione blaugrana. Scatena Messi che in 3 minuti ne fa 2; lo fa prima sfruttando un pallone perso sanguinosamente dal Valencia in uscita, poi a chiusura della classica azione corale del Barça e su assist di Neymar. Il totale dell'alieno è imbarazzante: 5 gol in una partita e mezzo. Il Valencia accusa il colpo come una pugnalata nello stomaco, ma nel finale di primo tempo il canovaccio iniziale viene stravolto. Helder Postiga si mette in copertina con Messi e segna prima in sforbiciata, poi di testa. Il Mestalla è un girone dantesco.



L'intervallo spegne, inizialmente, la foga agonistica del match e lo fa scivolare via sui ritmi che il Barcellona imporrebbe volentieri alle sue partite. Soprattutto quando è sopra. Gioco lento, poche accelerazioni. Il terreno ideale per gli azulgrana che provano due volte con Messi e sfiorano il poker con Pedro che spreca, con una testata fuori misura, un pallone che Iniesta disegna col compasso. A modo suo. Poi è Messi, servito da Neymar, a fallire il poker. Questione di centimetri. Il Valencia protesta per due mani galeotte di Fabregas e Jordi Alba e si mette le mani (le sue) nei capelli quando sul sinistro arrotato di Jonas Valdes compie il miracolo e spinge il pallone sul palo. A due dalla fine è l'omologo del Valencia, Diego Alves, a rispondere con la stessa moneta, compiendo una doppia prodezza su Alba e Messi.

Vince il Barça, tiene il passo delle rivali e si prende il primato. Ma la teoria dei "blaugrana invincibili" è ancora lontana dal diventare un teorema a prova di big.