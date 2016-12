Serie A, Vidal trascina la Juventus: Lazio battuta 4-1

foto LaPresse Correlati Poker alla Lazio

Il Napoli sbanca Verona

Conte: "Nessuna paura del Napoli"

Petkovic: "Concesso troppo" 16:09 - Dopo la vittoria del Napoli col Chievo, anche la Juve viaggia a punteggio pieno in vetta alla classifica di Serie A. A Torino prova di forza degli uomini di Conte, che battono la Lazio 4-1 grazie a una doppietta di Vidal nel primo tempo (15' e 27') e alle reti di Vucinic (49') e Tevez (80') nella ripresa. Alla squadra di Petkovic, in dieci dal 65' per l'espulsione di Hernanes, non basta la rete messa a segno al 29' da Klose. - Dopo la vittoria delcol Chievo, anche laviaggia a punteggio pieno in vetta alla classifica di Serie A. A Torino prova di forza degli uomini di, chegrazie a una doppietta dinel primo tempo (15' e 27') e alle reti di(49') e(80') nella ripresa. Alla squadra di, in dieci dal 65' per l'espulsione di, non basta la rete messa a segno al 29' da

LA PARTITA Napoli chiama, Torino risponde. E la Lazio non è il Chievo. Allo Stadium Conte mette in campo la stessa formazione della Supercoppa (ad eccezione dell'infortunato Marchisio) e parte subito a mille. Pressing alto, corsa e giocate di prima costringono gli uomini di Petkovic ad arretrare. Il primo gol dei bianconeri è di quelli da mostrare nelle scuole calcio. Il no-look di Pogba per Vidal è delizioso e il tocco vincente del cileno è una perla di freddezza e tecnica. Con i piedi Tevez e Vucinic parlano la stessa lingua e l'Apache impressiona per quantità e qualità.



I bianconeri dominano sulle fasce e quando perdono palla raddoppiano, chiudono le linee di passaggio e recuperano rapidamente. E così arriva il raddoppio. Bonucci inventa un assist millimetrico per Vidal, Hernanes non copre l'inserimento e il cileno firma ancora il tabellino. Fino al secondo gol la Juventus fa tutto bene: palla in verticale sulla punta, apertura di prima per l'esterno, cross per le punte. Poi un guizzo di Klose cambia l'inerzia del match. Buffon non trattiene un tiro di Hernanes e il tedesco segna la prima rete in carriera ai bianconeri, minando le sicurezze della squadra di Conte. Galvanizzati dal gol, i biancocelesti prendono coraggio e sognano la rivincita. Sotto i fendenti dalla distanza di Hernaes e Candreva, la Juve vacilla, arretra, ma stringe i denti, resiste e chiude il primo tempo in vantaggio.



Nell'intervallo Conte riporta la calma e dagli spogliatoi riesce la Juventus dei primi 20'. Ai bianconeri bastano cinque minuti per spegnere l'entusiasmo dei tifosi della Lazio. Bonucci ha il piede caldo e inventa un altro assist perfetto per Vucinic. Il montenegrino salta Novaretti in velocità, ringrazia e segna l'ottavo gol alla Lazio in carriera. Ristabilite le distanze, la Juve poi domina. Hernanes al 63' ci mette del suo e dopo un fallo di mano si becca il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. In inferiorità numerica la Lazio non può contrastare la banda di Conte, che nell'ultima mezz'ora controlla la partita senza affanni e manda in gol anche l'implacabile Tevez, al terzo centro in tre partite ufficiali della Juventus.



Troppa Juve per gli uomini di Petkovic, che può già contare su un'ottimo Candreva in posizione di trequartista, ma sicuramente dovrà ancora lavorare molto sulla fase difensiva e sul divario tecnico con le grandi del campionato in mezzo al campo. Dal suo canto, nonostante le operazioni di mercato in uscita, Conte invece si gode la vittoria. E per fortuna che la Juve si era indebolita...

LE PAGELLE Vidal 7,5: sempre nel vivo dell'azione, in ogni zona del campo. In interdizione ringhia e ruba palloni, in fase di costruzione avvia l'azione e detta il passaggio, in fase realizzativa segna con la freddezza di una punta vera

Pogba 7: a 20 anni ha la personalità di un veterano e piedi da grande giocatore. Da circoletto rosso l'assist no-look per il primo gol di Vidal. Domina in mezzo al campo, sfruttando le leve lunghe e un senso della posizione notevole

Tevez 7: gli allenamenti di Conte fanno bene all'Apache, che corre fino al 90', segna il terzo gol in tre gare ufficiali con la maglia bianconera e prende una traversa. Ottima l'intesa con Vucinic e le giocate di prima con cui innesca i laterali dopo le verticalizzazioni dei centrocampisti e difensori

Candreva 6,5: Petkovic puà contare su di lui anche nell'inedito ruolo di trequartista. Sempre pericolosissimo, soprattutto con i tiri dalla distanza

Klose 6: segna il primo gol alla Juventus in carriera. E questa è la buona notizia. Quella meno buona è che è l'unica volta che tira in porta. La sufficienza è dovuta, ma dal bomber ci si aspetta di più

Hernanes 5: insieme a Candreva è molto brillante in fase offensiva, ma dimentica Vidal sul secondo gol e poi nella ripresa si fa espellere con una mossa da furbetto

IL TABELLINO JUVENTUS-LAZIO 4-1 Juventus (3-5-2): Buffon 6; Barzagli 6,5 (37' st Ogbonna sv), Bonucci 7, Chiellini 6,5; Lichtsteiner 6,5 (33' st Isla sv), Vidal 7,5, Pirlo 6, Pogba 7, Asamoah 6,5; Tevez 7, Vucinic 6,5 (37' st Quagliarella sv). All.: Conte 7 A disp.: Storari, Pepe, Caceres, Peluso, De Ceglie, Motta, Padoin, Giovinco, Llorente. Lazio (4-4-1-1): Marchetti 5; Cavanda 5,5 (27' st Floccari 5,5), Novaretti 5, Cana 5, Radu 5,5; Gonzalez 5,5, Biglia 5 (20' st Ledesma 5,5), Hernanes 5, Lulic 5,5; Candreva 6,5; Klose 6 (37' st Ederson). All.: Petkovic 5 A disp.: Bizzarri, Strakosha, Biava, Dias, Vinicius, Pereirinha, Onazi, Keita, Rozzi Arbitro: Tagliavento Marcatori: 15' e 27' Vidal, 4' st Vucinic, 35' st Tevez (J); 29' Klose (L) Ammoniti: Bonucci (J) Espulsi: Hernanes (L) - per doppia ammonizione Hernanes (L) - per doppia ammonizione

STEFANO RONCHI