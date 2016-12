Serie A: Chievo-Napoli 2-4, a segno pure Higuain

LA PARTITA

Battezzatodopo i primi novanta minuti di questo campionato, ilsi conferma sul campo del Chievo e conferma, soprattutto, una facilità che fa impressione di buttarla dentro.buono da giocare sulla ruota del Lotto ma, soprattutto, buonissimo per mettere in cascina. Dopo i tre gol nell'esordio contro il, l'undici di Benitez finisce per infilare un poker al malcapitato Chievo che, peraltro, non gioca affatto male e, complici un, mette in dubbio il risultato fino al minuto 64', quello in cuila sbatte alle spalle diper la seconda volta chiudendo di fatto i conti.Ma andiamo con ordine e chiariamo alcuni punti. Primo: vincere a Verona, dove il Napoli soffriva come un matto da tre campionati, è il primo segnale di un. Il secondo, altrettanto importante, è lamostra per tutto l'arco dell'incontro. Abbiamo detto dei due errori difensivi che hanno permesso al Chievo, e in particolare a, di pareggiare due volte i conti. Ecco, in una situazione così e in un anno diverso, gli azzurri non avrebbero vinto la partita e, anzi, l'avrebbero forse persa. Questa volta, invece, Hamsik e compagni non hanno semplicemente mai smesso di giocare con serenità, senza affanni, e, alla fine, hanno trovato con lo slovacco e coni gol del 3-2 e 4-2 che hanno calato il sipario sullo spettacolo del Bentegodi.

Altro segnale: siamo ai lavori in corso ed è evidente soprattutto in fase difensiva dove un po' tutti faticano a digerire la linea a quattro. Sul primo gol di Paloschi, Britos e Reina hanno dormito mica male. Sul raddoppio della punta dei clivensi, hanno sbagliato prima Maggio e poi lo stesso portiere. Il che, pare ovvio, da una parte fa scattare l'allarme rosso ma dall'altra - pensando cioè al risultato finale - può far serenamente ben sperare tutto il popolo azzurro. Per capirci: se anche con robacce da matita rossa porti a casa i tre punti, forse è un anno buono. Buonissimo.

Il resto, l'altro spunto davvero significativo, lo danno gli attaccanti. Hamsik è in uno stato di forma mostruoso. E' libero di muoversi un po' dove vuole, si trova già a meraviglia con Higuain, e, da quella posizione sulla trequarti è imprendibile o quasi. Il Pipita, invece, semplicemente è un attaccante di un'altra categoria. Gli mancava solo il gol, arrivato su assist di Insigne (così così, qualcosa di buono, ma anche qualche pausa di troppo), ma per tutto il match ha dato l'impressione di poter essere pericolosissimo. Rispetto a Cavani, più forte in contropiede, Higuain aiuta la squadra a salire, è bravissimo negli appoggi e trova la porta ogni volta che tocca palla. Come non bastasse, e basterebbe, manda in gol i compagni. L'assist per Callejon, altro che continua a segnare, è una meraviglia. Fatto sta, insomma, che il Napoli di Benitez va e manda segnali importanti alla Juve e al resto del campionato. Sarà lassù fino alla fine, c'è da giurarci. Con tre tenori (quasi) tutti nuovi.