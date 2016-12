Serie B: Palermo a picco, comandano Empoli e Cesena

foto LaPresse 12:11 - Palermo in crisi, Empoli e Cesena in testa a punteggio pieno. Questi i principali responsi della 2a giornata di Serie B che si completerà lunedì col posticipo Trapani-Pescara. A fare rumore è la caduta dei rosanero di Gattuso, sconfitti 2-1 al Barbera dall'Empoli. Il Novara stende il Siena, lo Spezia passa a Castellammare di Stabia. Carpi-Padova è stata sospesa nel primo tempo a causa di un guasto all'impianto di illuminazione dello stadio Braglia. in crisi,in testa a punteggio pieno. Questi i principali responsi della 2a giornata di Serie B che si completerà lunedì col posticipo Trapani-Pescara. A fare rumore è la caduta dei rosanero di Gattuso, sconfitti 2-1 al Barbera dall'Empoli. Ilstende il Siena, lopassa a Castellammare di Stabia.è stata sospesa nel primo tempo a causa di un guasto all'impianto di illuminazione dello stadio Braglia.

Per Gennaro Gattuso esordio casalingo in campionato da dimenticare sulla panchina del Palermo. I rosanero vengono sconfitti 2-1 dall'Empoli e rimangono fermi a quota un punto in classifica dopo due giornate. Avvio da incubo con Tavano che porta in vantaggio di toscani al 15'. Il Palermo rimane in dieci per l'espulsione di N'Goyi (doppio giallo) ma trova la forza per pareggiare grazie ad Abel Hernandez (28'). L'inerzia della partita sembra tutta dalla parte dei siciliani ma, proprio quando sembra nell'aria il gol del vantaggio, a colpire è l'Empoli con una rete firmata al 68' dall'ex Maccarone. Con questo successo la squadra di Sarri, che aveva vinto anche all'esordio contro il Latina al Castellani, resta al comando a punteggio pieno. In testa c'è anche il Cesena, che a Crotone va subito sotto ma rimonta e vince 2-1 grazie a un gol di Rodriguez e a un'autorete di Ligi.



Deludente pareggio a reti bianche al San Nicola tra Bari e Brescia, con i pugliesi che sono ancora ultimi in classifica a -1. Torna a sorridere il Novara che, dopo il passo falso di Avellino all'esordio, batte 2-1 il Siena all'ultimo respiro nella gara disputata alle 18. Comi di testa al 5' di recupero regala il successo ai piemontesi. Al Piola padroni di casa avanti al 4' della ripresa con Lazzari. Al 25' occasionissima per il toscani con Giannetti, che supera l'avversario e poi calcia a lato. Ma il gol del pari arriva un minuto con Pulzetti. Espulso il tecnico del Siena Beretta per proteste. E prima del triplice fischio la rete vittoria del Novara.



Colpo dello Spezia, che vince 2-1 a Castellammare di Stabia grazie a un rigore di Ferrari nel finale. La Juve Stabia è ancora a quota zero in classifica così come Carpi e Padova, che al Braglia rimangono al buio: la sfida è stati infatti interrotta al 26' del primo tempo a causa di un guasto all'impianto di illuminazione dello stadio emiliano ed è stata rinviata a data da destinarsi. Botta e risposta tra Varese e Modena: emiliani avanti con Babacar al 69', i lombardi si salvano grazie a un'autorete di Manfredini all'ultimo minuto. Terminano in parità Latina-Avellino (1-1), Virtus Lanciano-Reggina (1-1) e Cittadella-Ternana (2-2).