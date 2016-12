Milan, Allegri chiama Kakà: "Ci servirebbe"

Chi si aspettava la classica risposta "low profile" è rimasto deluso; o forse entusiasta, dipende dai punti di vista e dalla fede calcistica, perché quando parli del possibile trasferimento di Kakà al Milan e chiedi ad Allegri cosa ne pensa, le frasi di circostanza sono un miraggio. "Kakà? Ci servirebbe". Allegri è diretto e per i più ottimisti la sincerità del tecnico è il preludio al ritorno del brasiliano, accostato con insistenza ai rossoneri nelle ultime ore.



Un ritorno di fiamma che potrebbe elevare la cifra tecnica della rosa, riaccendere emozioni in parte sopite, rilanciare a tutta forza il Milan. "Ci renderebbe ancora più forti sotto il profilo della qualità e della personalità - ammette Allegri -. Avere dei campioni in squadra è sempre bello, sia a livello tecnico che in termini di gestione.



Un tocco di gas per le ambizioni milaniste, un organico rinforzato nei piedi (qualità assoluta) e nella testa. "Kakà darebbe ulteriore entusiasmo ai tifosi - continua Allegri -. Aumenterebbe l'autostima della squadra, come capita a tutti i team che possono contare su campioni di questo livello".



Il messaggio è chiaro. Allegri, la squadra, l'ambiente aspettano Ricky a braccia aperte. Ora serve solo chiudere e quel "solo", che fino a qualche tempo fa sembrava una montagna insormontabile, adesso fa meno paura. Lo stesso tecnico fa professione di ottimismo e si sbilancia. Ha fiducia nella società: "Stiamo a vedere - dice il mister rossonero -, sono fiducioso per quello che la dirigenza saprà fare sul mercato perché il presidente Berlusconi e Galliani hanno tutta l'intenzione di tenere il Milan ai massimi livelli; il tutto tenendo sempre presenti le difficoltà e la disparità che oggi esiste tra le squadre italiane e quelle spagnole, inglesi e tedesche a livello di fatturati".



Kakà sogno realizzabile, Matri già nel motore. Allegri spiega la "ratio" della scelta: "Abbiamo out Pazzini che l'anno scorso ci ha assicurato quindici gol. Li abbiamo persi per ora e dobbiamo recuperarli da qualche altra parte. Per questo la società ha puntato su Matri. Davanti ci mancava un giocatore con queste caratteristiche; i due mesi che arrivano sono determinanti per passare il turno di Champions e affrontare bene le prime dieci di campionato. Farlo col solo Balotelli sarebbe stato non difficile, ma rischioso. Matri è un ottimo acquisto, un ottimo professionista, un ottimo ragazzo. Sono contento".

Allegri è soddisfatto. Matri gli serve. I tifosi rossoneri, che lo hanno ribadito "armati" di striscione, hanno espresso il loro disappunto. E non solo in merito all'arrivo dell'ex Juventus. Nelle mire della piazza c'è la difesa, troppo ballerina in queste prime uscite stagionali e non puntellata dalla società nell'ultima finestra di mercato. Anche sul punto Allegri ha la sua spiegazione. Una motivazione con numeri allegati: "La difesa è a posto - sentenzia l'allenatore toscano - . Abbiamo fatto delle valutazioni sulla squadra e i numeri mi danno la riprova perché l'anno scorso dal sei gennaio in poi abbiamo subito solo 12 gol. Non convinciamo lì dietro? Mi convincono i numeri. Abbiamo una delle migliori coppie di centrali del campionato, di difensori come i nostri se ne trovano davvero pochi a meno che non si vada a comprare Thiago Silva. E poi anche i migliori centrali del mondo, da soli, prendono gol se non vengono aiutati dal resto della squadra".