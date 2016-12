Roma, Garcia: "De Rossi non si muove, è un uomo di parola" 

- Arriva ildicerca di elevare al massimo il livello di attenzione della sua: "Le gente pensa che siano tre punti già fatti, ma non è così. Loro si difendono bene e hanno qualità".potrebbe anche partire dal 1', ma "è come Gervinho, non ha i novanta minuti nelle gambe. Comunque sarà importante". Laha rifiutato un'offerta dello United per: "E' un uomo vero e rimarrà con noi".

Su Capitan Futuro il tecnico spende ottime parole: "Quella su Daniele è l'unica risposta di mercato che darò oggi - anticipa tutti Garcia -. De Rossi è un grande giocatore e un grande uomo, lui vuole giocare per la Roma. Abbiamo parlato al suo rientro dalle vacanze, mi ha detto che si sarebbe fermato con noi. E' un uomo di parola". Ljajic è appena arrivato ma avrà un buon impatto: "E' un po' indietro fisicamente ma domani, sia che parta dall'inizio o che entri a gara in corso, sarà importante. Dice che siamo inferiori solo alla Juve? Dobbiamo dimostrarlo in campo, non in conferenza. Comunque siamo ambiziosi, dobbiamo avere fiducia in questa squadra".

La Roma attuale è distante dal prodotto finale che si aspetta il tecnico francese: "Abbiamo bisogno di lavorare tanto, 7 settimane non sono sufficienti per fare una squadra, soprattutto quando fra una giornata e l'altra cambiano i giocatori (riferimento al mercato ancora aperto, ndr). Ma nel frattempo non possiamo perdere punti". Nella gara dell'Olimpico mancheranno i tifosi della Curva: "Ci dispiace molto,ma quelli che sono dentro dovranno dare il doppio, abbiamo bisogno del loro incoraggiamento. Se comunicherò ancora col mio collaboratore in tribuna? Stavolta userò un piccione viaggiatore (ride, ndr)". L'ultimo pensiero va a Mattia Destro, ancora alle prese con l'infortunio: "Sta svolgendo un programma di recupero, va tutto bene ma è difficile fare una data. Speriamo sia con noi il più velocemente possibile".