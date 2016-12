Inter, Mazzarri avverte il Catania: "Dobbiamo attaccare, devono essere loro a preoccuparsi"

foto LaPresse Correlati Moratti: "Possibile società con Thohir" 13:20 - Dopo l'esordio vincente contro il Genoa, Mazzarri va a caccia di conferme a Catania: "Logicamente studieremo la partita in fase difensiva, con le giuste raccomandazioni per frenare Alvarez e Barrientos, però dobbiamo attaccare noi - spiega il tecnico -. Devono essere loro a preoccuparsi". Il tecnico aggira i paragoni con la Juve: "Questo è l'anno zero, pensiamo a crescere partita dopo partita non pensando agli altri". - Dopo l'esordio vincente contro ilva a caccia di conferme a: "Logicamente studieremo la partita in fase difensiva, con le giuste raccomandazioni per frenare Alvarez e Barrientos, però dobbiamo attaccare noi - spiega il tecnico -. Devono essere loro a preoccuparsi". Il tecnico aggira i paragoni con la: "Questo è l'anno zero, pensiamo a crescere partita dopo partita non pensando agli altri".

Mazzarri rispetta il Catania, ma si sente pronto per affrontare al meglio la trasferta: "Loro partiranno forte perché giocano in casa. Preparo tutto, per noi stessi. Sappiamo cosa fare se ci pressano alto, basso, se ci aspettano. Abbiamo preparato tutto. Questa squadra però non fa ancora tutto perché sta crescendo. Quando faremo diverse letture tattiche, ci sarà un grande salto di qualità".



Per arrivare a poter competere per i massimi traguardi ci vorranno tempo, tranquillità e (per ora) poche aspettative da parte di tutti. "Dobbiamo vivere partita dopo partita ma senza porci limiti. Prima tireremo le somme alla domenica, poi tireremo le somme alla fine. Se a marzo staremo facendo un campionato di un certo tipo non ci nasconderemo, ma adesso deve parlare il campo. A me piacciono i bilanci finali, poi un mezzo bilancio si fa alla fine del girone d'andata. In casa o fuori casa non deve cambiare l'Inter. Poi vedremo cosa succederà. Il girone d'andata delle mie squadre nuove è sempre stato inferiore rispetto al girone di ritorno".



Il prossimo rinforzo dovrebbe arrivare dall'infermeria, visto che Milito è quasi pronto per il rientro: "Sta molto meglio - dice Mazzarri -, lo vedo convinto. Gli ho chiesto di aumentare il minutaggio in campo se se la sente. Sa cosa voglio dagli attaccanti, sono fiducioso". Meglio del Principe sta Kovacic, tornato a disposizione col Genoa: "Deve recuperare bene la forma. Non so se giocherà per 90', valuterò oggi se fare una staffetta, impiegarlo dall'inizio o no. Può essere importante averlo quando gli avversari sono più stanchi come successo col Genoa. Penso che debba esprimere la sua qualità dalla trequarti in poi perché ha talento da vendere, invece davanti alla difesa salta l'uomo ma poi deve dare la palla. Nel futuro vorrei vederlo da trequartista, da mezz'ala offensiva, per liberarsi e segnare".



Entro lunedì potrebbe arrivare un altro esterno, anche se Mazzarri non parla di mercato e, intanto, si coccola quelli che ha: "Nelle ultime due partite hanno segnato Jonathan e Nagatomo. Rispetto alla tournée americana ho visto convinzione nei propri mezzi. E sono curioso di vedere se sono cresciuti ancora. Se Jonathan può diventare come Zuniga? Una rondine non fa primavera. E' troppo presto per dirlo. Parlo poco e cerco di fare i fatti. Attraverso il miglioramento dei calciatori cresce la squadra. E' presto ma sono contento. I conti li faremo tra un po'".