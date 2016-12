Bundesliga: vola l'Hannover, il Werder si schianta. Esordio fortunato per Boateng con lo Schalke

foto LaPresse 10:03 - Prima vittoria stagionale per l'Amburgo che, nella quarta giornata di Bundesliga, si sbarazza per 4-0 del neopromosso Braunschweig. Si schianta il Werder Brema, al secondo ko di fila: la squadra di Dutt perde 4-1 sul campo del Borussia Moenchengladbach. Rotondo 4-1 anche per l'Hannover, che supera il Mainz e si affaccia nelle zone alte della classifica, a un punto dal Bayern. Il Wolfsburg batte 2-0 l'Hertha Berlino, Diego a segno su rigore. - Prima vittoria stagionale per l'che, nella quarta giornata di Bundesliga, si sbarazza per 4-0 del neopromosso Braunschweig. Si schianta il, al secondo ko di fila: la squadra di Dutt perde 4-1 sul campo del Borussia Moenchengladbach. Rotondo 4-1 anche per l', che supera il Mainz e si affaccia nelle zone alte della classifica, a un punto dal Bayern. Ilbatte 2-0 l'Hertha Berlino,a segno su rigore.

Esordio fortunato di Kevin Prince Boateng con la maglia dello Schalke 04. Il centrocampista ghanese, arrivato solo ieri a Gelsenkirchen, gioca titolare e festeggia la prima vittoria con la sua nuova squadra, che si impone 2-0 sul Bayer Leverkusen. Nelle altre partite della quarta giornata, travolgenti successi di Borussia Moenchengladbach, Hannover e Amburgo. Sorridono anche Augsburg e Wolfsburg. Domani il quadro si completa con Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund e Stoccarda-Hoffenheim.



Il protagonista più atteso era lui, Boateng: in campo dall'inizio con la maglia numero 9, il ghanese ex Milan stavolta non segna (come aveva fatto in Champions nella sua ultima apparizione in rossonero) ma porta fortuna alla sua nuova squadra che conquista la sua prima vittoria stagionale dopo due ko consecutivi. La vittima è il Bayer Leverkusen, steso con un gol per tempo: le firme sono di Hoger (30') e Farfan (83'). Sale in classifica l'Hannover, che va subito sotto in casa contro il Mainz e poi si scatena vincendo 4-1: segnano Diouf, Sobiech, Ya Konan e Prib. Con lo stesso risultato il Borussia Moenchengladbach travolge il Werder Brema, al secondo scivolone di fila. Tutto facile per l'Amburgo che cala il poker contro la matricola Braunschweig, ancora ferma a quota zero punti: ad aprire la goleada della squadra allenata da Fink è una rete di Van der Vaart. L'unico successo esterno della giornata arriva da Norimberga, dove l'Augsburg vince 1-0 e conquista tre punti pesanti: decide una rete di Vogt nel finale. Un uno-due prima dell'intervallo, firmato Olic-Diego, regala al Wolfsburg il successo per 2-0 in casa contro l'Hertha Berlino.