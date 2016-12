Premier League: riscatto Manchester City, Negredo piega l'Hull

foto LaPresse 10:04 - Riscatto del Manchester City dopo il ko della scorsa settimana contro il Cardiff per 3-2. La squadra di Manuel Pellegrini vince in casa 2-0 contro l'Hull City, grazie alle reti, entrambe nella ripresa, di Negredo e Yaya Touré. I Citizens tornano così alla vittoria, salgono a quota sei punti in classifica - anche grazie al successo all'esordio contro il Newcastle - e si rimettono all'inseguimento del Chelsea capolista. - Riscatto deldopo il ko della scorsa settimana contro il Cardiff per 3-2. La squadra di Manuel Pellegrini vince in casacontro l', grazie alle reti, entrambe nella ripresa, di. I Citizens tornano così alla vittoria, salgono a quota sei punti in classifica - anche grazie al successo all'esordio contro il Newcastle - e si rimettono all'inseguimento delcapolista.

Gara non facile comunque quella di oggi contro l'Hull City, che parte e forte e mette paura con un contropiede pericolosissimo di Aluko dopo soli sette minuti. Per tutto il primo tempo gli ospiti giocano bene e il Manchester sembra in difficoltà. La svolta della gara è all'inizio della ripresa quando Pellegrini toglie Dzeko per Negredo, che lo ripaga con il gol del vantaggio al 65'. L'attaccante spagnolo, al secondo gol consecutivo in Premier, realizza di testa su perfetto cross di Zabaleta. Al 90' è Yaya Touré a chiudere la gara, con una splendida punizione all'incrocio dei pali, per il definitivo 2-0.



Terza giornata di Premier League amara per il Sunderland di Di Canio-Giaccherini e per il Southampton di Pablo Daniel Osvaldo. La squadra allenata dall'ex laziale perde una partita rocambolesca allo stadio Selhurst Park di Londra contro il Crystal Palace, mentre i Saints rimediano una sconfitta di misura sul campo del Norwich. Pareggio a reti bianche tra Cardiff ed Everton, successi di misura per Newcastle e Stoke City.



Non è iniziata certo nel migliore dei modi l'avventura di Pablo Daniel Osvaldo in Premier League. Il suo Southampton perde 1-0 sul campo del Norwich: i Saints, dopo l'acquisto dell'ex attaccante della Roma, hanno conquistato un punto in due partite. Osvaldo, schierato titolare dal tecnico Pochettino, è rimasto in campo 78 minuti senza riuscire a lasciare il segno prima di essere sostituito. Il gol partita del Norwich è stato messo a segno da Redmond al minuto 68. Londra fa piangere Paolo Di Canio: il suo Sunderland viene seccamente battuto 3-1 da un sorprendente Crystal Palace. Al Selhurst Park succede di tutto: i padroni di casa passano in vantaggio al 9' con Gabbidon, ma i Black Cats raddrizzano la gara in apertura di ripresa grazie a Fletcher. Al 79' la svolta del match: rigore per il Crystal Palace e Sunderland in dieci per l'espulsione di O'Shea. Dal dischetto Gayle non sbaglia e regala il 2-1 ai suoi, poi nel recupero O'Keefe fissa il punteggio sul definitivo 3-1. Di Canio resta fermo a quota un punto in tre partite. Nelle altre gare da segnalare il pareggio senza reti tra Cardiff e Everton: la matricola gallese, che la scorsa settimana aveva clamorosamente sconfitto il Manchester City, si conferma ostacolo tutt'altro che morbido per le grandi. Deludente invece l'avvio di stagione dei Toffees allenati da Roberto Martinez, al terzo pareggio consecutivo contro avversari sulla carta non irresistibili. Una rete di Ben Arfa nei minuti finali regala il successo al Newcastle contro il Fulham a St Jame's Park. Colpo esterno dello Stoke City che vince 1-0 sul campo del West Ham grazie a una rete di Pennant a otto minuti dal termine.