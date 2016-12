Supercoppa Europea: il Bayern vince ai rigori, battuto 7-6 il Chelsea di Mourinho

LA PARTITA

Il destino gioca un bruttissimo scherzo a José Mourinho, che contro il rivale di una vita (calcistica) assapora a lungo la vittoria, la sfiora clamorosamente e poi viene beffato due volte: al minuto 120' - o 121' a voler essere pignoli - da una dormita della sua difesa e dal pari di Javi Martinez. E poco dopo dal dischetto, dove il giovane Lukaku (lanciato nella mischia al posto di un Torres in netta crescita) consegna a Neuer il pallone più facile da intercettare dopo una serie dal dischetto praticamente immacolata. Dalla Spagna a Praga il passo è breve: Guardiola ottiene la sua ottava vittoria contro lo Special One e il Bayern - in attesa di comparire nel Mondiale per Club - conquista il quarto trofeo di un 2013 indimenticabile, dopo Champions, Bundes e Coppa di Germania. I piccoli malumori di inizio stagione e la crisi di rigetto del dopo-Heynckes sembrano accantonati una volta per tutte.

Il sedicesimo confronto diretto fra Guardiola e Mourinho è quello in cui forse – più di altre volte – la mano dell'allenatore si nota. Bayern e Chelsea non sono ancora quei meccanismi oleati di Barcellona e Real, ma sembrano aver appreso con giudizio gli insegnamenti estivi e danno vita a una gara apertissima, spettacolare e intensa. Ognuna con le armi a propria disposizione: i bavaresi, che nel primo tempo dipendono un po' troppo da Robben, allestiscono una rete di passaggi veloci, continue sovrapposizioni e inserimenti. E, come il vecchio Barça, fanno un po' di fatica quando la porta si avvicina. Dall'altra parte i Blues, esagitati in pressione e ripartenza. Da una di queste nasce il vantaggio: Hazard si invola dai cinquanta metri, serve Schurrle, che col contagiri recapita verso l'accorrente Torres in mezzo all'area: la botta è tremenda e vale l'1-0. Un contropiede da antologia, orchestrato alla grande da tutti i suoi componenti. Spicca più di tutti Hazard, rapidissimo nello stretto e con qualità da vendere, mentre Torres sembra già sentire il fiato di Eto'o sul collo e si spreme al massimo: nel finale di tempo lo spagnolo va vicino al raddoppio dopo un numero in mezzo all'area. Il Bayern nel primo tempo è arrembante, con un Ribery su di giri, ma Cech non deve dannarsi l'anima (una sola parata seria).

In avvio di ripresa, Guardiola vede premiati gli sforzi della sua squadra: Ribery controlla e tira dai venti metri, il portiere del Chelsea è in leggero ritardo e non può che raccogliere il pallone in fondo al sacco. La partita diventa sempre più bella e le occasioni non mancano. Le migliori sono sempre dei Blues: Neuer mette una pezza sul tentativo di Oscar, liberato colpevolmente da Dante. Poi è la traversa a respingere una capocciata di Ivanovic, infine ancora Neuer d'istinto puro sul colpo di testa di David Luiz a un passo dal 90'. Il Bayern sembra più stanco ma l'espulsione di Ramires per un fallaccio sul nuovo entrato Goetze lo riabilita in pieno. Il Chelsea si ritrova nella condizione di difendersi strenuamente, e Mourinho – paradossalmente – ne trae vantaggio. Tutti gli uomini dietro la linea del pallone e sporadiche ma micidiali ripartenze. Al 3' del primo supplementare Hazard è bravissimo ad accentrarsi da sinistra e, dopo aver scartato due difensori, a infilare un Neuer per una volta incerto. Gli inglesi si chiudono a riccio e con la bava alla bocca cominciano a respingere gli assalti del Bayern, che Guardiola nella fase più calda priva di Robben (dentro Shaqiri). Il pallottoliere è azionato, ma le prime vere chance del pari capitano sulla testa di Mandzukic e Javi Martinez: un paio di colpi di testa ravvicinati, nell'arco di 30”, che esaltano Cech. Poi Shaqiri si divora il tap-in del pari chiuso da Cahill e Cech – sempre lui- vola all'incrocio per deviare la punizione di Ribery. Al 121', in pieno recupero, la difesa del Chelsea si scorda Javi Martinez solo soletto in mezzo all'area: è la frittata che vale il 2-2.

La lotteria dei rigori è sempre molto incerta ma stavolta il fatto psicologico potrebbe contare qualcosa. Eppure segnano tutti, e in modo quasi impeccabile: tranne Cole, che prima di imbucare sbatte sul palo, e Shaqiri, che per poco non ciabatta e consegna a Cech. L'ultimo della serie è Romelu Lukaku, attaccante giovanissimo su cui Mourinho dimostra di voler contare: rincorsa concisa e tiro debole e centrale, che Neuer agguanta. La festa bavarese può cominciare. Anzi, ricominciare.