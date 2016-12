Milan, Allegri: "Matri è il giocatore che ci serviva"

foto LaPresse 21:37 - Allegri dà il benvenuto a Matri: "Avevamo bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche - ha detto a Milan Channel - Arriva con entusiasmo e ci porterà le sue qualità. Balotelli, che è un giocatore straordinario, ha bisogno di uno così. Sabato Matri si allenerà e sarà disponibile per il Cagliari. La società ha capito quanto sia importante questo momento agendo sul mercato, senza dimenticarsi quello che ha fatto Pazzini e quello che farà". dà il benvenuto a"Avevamo bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche - ha detto a Milan Channel - Arriva con entusiasmo e ci porterà le sue qualità., che è un giocatore straordinario, ha bisogno di uno così. Sabato Matri si allenerà e sarà disponibile per il Cagliari. La società ha capito quanto sia importante questo momento agendo sul mercato, senza dimenticarsi quello che ha fattoe quello che farà".

"Questi due mesi sono importanti - ha aggiunto Allegri - Abbiamo 8 partite di campionato e un turno di Champions da passare. Con l'arrivo di Matri abbiamo un attacco importante. Abbiamo anche Robinho: mercoledì ha dato segni di ripresa a livello mentale". Un commento sul sorteggio dei gironi di Champions: "Abbiamo avuto l'onore di giocare col Barcellona per la prima volta in tre anni, cercheremo di affrontarlo meglio in trasferta. E' il favorito per passare il girone. Ho visto i gironi con Galliani e Berlusconi. L'Ajax ha grandi talenti, col Celtic non sarà facile, bisognerà essere molto attenti e bravi. Avere un girone con due squadre equilibrate è importante".