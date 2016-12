Juventus: Antonio Conte: "Senza Matri siamo più deboli"

foto LaPresse Correlati Juve, ceduto Matri 12:17 - Antonio Conte a 360 gradi in conferenza stampa. Prima di tutto l'addio di Alessandro Matri alla Juve: "E' stata una scelta dolorosa ma il momento economico del calcio italiano costringe a vendere", poi la Lazio e la corsa allo scudetto: "I biancocelesti sono una bella squadra e non c'è la differenza emersa dal risultato in Supercoppa. Sarà una stagione dura piena di insidie, dovremo battagliare tutto l'anno come abbiamo sempre fatto". a 360 gradi in conferenza stampa. Prima di tutto l'addio dialla Juve: "E' stata una scelta dolorosa ma il momento economico del calcio italiano costringe a vendere", poi lae la corsa allo scudetto: "I biancocelesti sono una bella squadra e non c'è la differenza emersa dal risultato in Supercoppa. Sarà una stagione dura piena di insidie, dovremo battagliare tutto l'anno come abbiamo sempre fatto".

Con l'uscita di Matri "la Juventus si è indebolita. Tecnicamente la sua cessione non era prevista così come quella di Giaccherini. Perdiamo un calciatore che in due anni ha fatto più gol di tutti e che è stato un uomo tra i più fedeli. Con queste due uscite ci siamo indeboliti e abbiamo rinforzato il Milan. Per questo, quando sento che sono aumentate le distanze con le avversarie io dico 'andateci piano'".