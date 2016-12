Ljajic, rimpianto rossonero: "La Fiorentina sapeva quello che volevo"

foto LaPresse 15:35 - L'ha fregato la sincerità, forse, ma l'esordio in giallorosso di Adem Ljajic ha una piccola macchietta che non sarà magari andata troppo giù al popolo romanista. La domanda è di quelle che mettono in crisi: "Ti è pesato non andare al Milan?". Risposta: "I dirigenti sapevano ciò che volevo, poi non è successo e ho scelto la Roma. E' una squadra importante, che in Italia è seconda solo alla Juve. Faremo grandi cose". - L'ha fregato la sincerità, forse, ma l'esordio in giallorosso diha una piccola macchietta che non sarà magari andata troppo giù al popolo romanista. La domanda è di quelle che mettono in crisi:Risposta: "I dirigenti sapevano ciò che volevo, poi non è successo e ho scelto la Roma. E' una squadra importante, che in Italia è seconda solo alla Juve. Faremo grandi cose".

Poi, visto che il rimpianto è già stato assorbito, ecco che viene fuori l'orgoglio di vestire la maglia della Roma: "Juve e Napoli superiori? Secondo me solo la Juventus è più forte, perché viene da due scudetto consecutivi. Poi per il secondo posto ci sono tante squadre: Napoli, Fiorentina, Milan, Roma e Inter. Giochiamo gara per gara e vediamo alla fine".