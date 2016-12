Lazio, Petkovic: "Vogliamo battere la Juve, bisogna agire e non reagire"

foto LaPresse 14:02 - Alla vigilia della trasferta con la Juve, Petkovic confida in una rivincita dopo il ko in Supercoppa: "Stiamo crescendo e vogliamo fare risultato a Torino - spiega -. Non dobbiamo aver fretta di segnare, ma giocare a viso aperto cercando di approfittare di ogni occasione. Noi dobbiamo agire, non reagire". Su Yilmaz: "Mi concentro sull'organico attuale. Può giocare con Klose? Solo quando arriverà penserò agli 11 da schierare...". - Alla vigilia della trasferta con la Juve,confida in una rivincita dopo il ko in Supercoppa: "Stiamo crescendo e vogliamo fare risultato a Torino - spiega -. Non dobbiamo aver fretta di segnare, ma giocare a viso aperto cercando di approfittare di ogni occasione. Noi dobbiamo agire, non reagire". Su: "Mi concentro sull'organico attuale. Può giocare con Klose? Solo quando arriverà penserò agli 11 da schierare...".

Petkovic prova a lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta (4-0) in Supercoppa italiana: "Ogni partita ha la sua storia - dice -. Purtroppo abbiamo sfigurato, in 20 minuti abbiamo perso tutta la stima, ma in 20 minuti abbiamo giocato bene. Vogliamo ottenere il massimo attraverso il sacrifico e l'umiltà. Che divario c'è tra la Juve e le altre? Non è ampio, ma loro sono abituati a vincere. La Juventus ha dimostrato di avere più fame, è la loro caratteristica. Noi siamo una signora squadra, i nostri giocatori hanno tanto carattere e domani daranno tutto per portare punti a casa".



La sfida potrebbe decidersi sulle fasce, dove Petkovic - in Supercoppa - non ha visto "una loro supremazia. Loro non hanno creato grandi pericoli, noi dobbiamo stare attenti perché giochiamo contro la migliore squadra d'Italia". L'uomo chiave della Lazio, però, potrebbe essere Klose: "Troppo isolato? Ma quanto occasioni abbiamo avuto? Io non sono d'accordo. Contro l'Udinese abbiamo avuto inserimenti costanti da 5-6 giocatori ed è quello che voglio". Dalla parte opposta, invece, il pericolo numero uno si chiama Tevez: "E' importante per la sue esperienza, è un signor giocatore che dà alla Juventus una dimensione internazionale. Loro qualitativamente possono competere sia Italia che in Europa".