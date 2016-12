Europa League: Fiorentina-Grasshopper 0-1, Viola alla fase a gironi

foto LaPresse 00:14 - La Fiorentina, dopo aver vinto 2-1 il match d'andata, perde in casa contro il Grasshopper ma si qualifica lo stesso per la fase a gironi dell'Europa League. Al Franchi, nel ritorno del playoff, la squadra di Montella perde 1-0 e rischia grosso fino alla fine. Gli svizzeri segnano al 41' grazie a Ben Khalifa, che sfrutta un rinvio sbagliato del portiere Neto. Grande sofferenza nella ripresa, ma alla fine sorride la Viola. - La, dopo aver vinto 2-1 il match d'andata, perde in casa contro ilma si qualifica lo stesso per la fase a gironi dell'Europa League. Al, nel ritorno del playoff, la squadra diperde 1-0 e rischia grosso fino alla fine. Gli svizzeri segnano al 41' grazie a, che sfrutta un rinvio sbagliato del portiere. Grande sofferenza nella ripresa, ma alla fine sorride la Viola.

LA PARTITA

I segnali non sono certo di buon auspicio in vista della stagione. Prima l'eliminazione dell'Udinese, poi la qualificazione della Fiorentina che, però, arriva al termine di 90 minuti complicati, nei quali la Viola è apparsa tutt'altra squadra rispetto alla formazione brillante che ha esordito in campionato col Catania. L'Europa, e in particolare l'Europa League, si conferma dunque un terreno minato per i nostri club.



Forte del 2-1 dell'andata, il match della Viola sembra possa filare via liscio, senza rischio alcuno, verso la qualificazione. Il Grasshopper, tutto grinta e fisico, nel complesso è decisamente poca cosa al cospetto della banda di Montella, che però fa di tutto per complicarsi la vita. Gli svizzeri cominciano ringhiando, salvo poi sgonfiarsi minuto dopo minuto. Per oltre mezz'ora nessuna occasione viene creata dalle parti di Neto, ma la Fiorentina commette l'errore di accontentarsi senza, dunque, premere mai sull'acceleratore. Gomez, confermato al centro dell'attacco, non viene rifornito adeguatamente da Joaquin (in campo al posto di Pepito Rossi) e Cuadrado, sottotono dopo l'ottima prestazione col Catania e sostituito dopo 45 minuti.



Gli svizzeri si vedono per la prima volta al 38', quando Salatic colpisce di testa da centro area ma trova l'ottima risposta in angolo di Neto. Proprio il brasiliano, costantemente al centro di polemiche e mercato per la scarsa affidabilità, conferma ogni dubbio sul suo conto compiendo un disastro al minuto 41: su retropassaggio di Pizarro, il portiere rinvia sul piede di Ben Khalifa che, da due passi, appoggia agevolmente in rete. Montella tenta di scuotere la squadra passando, a inizio ripresa, al 4-3-3: fuori Cuadrado, dentro Ilicic e Joaquin che si piazza largo a sinistra. Lo spagnolo, ancora lontano dalla migliore condizione, vive però di sole fiammate e, in questo modo, risulta poco utile alla squadra. La Fiorentina, minacciata dal vantaggio svizzero, offre un secondo tempo timido e chiuso, che basta per portare a casa la qualificazione. In vista dei gironi, è obbligatorio cambiare marcia.

LE PAGELLE



Neto 4 - Illude tutti con un'ottima parata su Salatic (38'). Tre minuti dopo, riapre il discorso qualificazione con un clamoroso errore che potrebbe costargli il posto da titolare.



Joaquin 5,5 - Qualche luce e parecchie ombre. Manca di concretezza e continuità, difficile possa trovare spazio a queste condizioni.



Gomez 5 - Isolato al centro dell'attacco, cerca in ogni modo il primo gol ufficiale con la Viola. Tradisce anche stasera le attese giustificate dal costo del cartellino.



Pizarro 6 - Solito ordine in mezzo al campo e qualche illuminazione che, però, non viene colta dai compagni.

IL TABELLINO



FIORENTINA-GRASSHOPPER 0-1

Fiorentina (3-5-2): Neto 4; Tomovic 5, G. Rodriguez 6, Savic 6; Cuadrado 5 (1' st Ilicic 5,5), Matias Fernandez 5,5 (41' st Bakic sv), Pizarro 6, B. Valero 5,5, Pasqual 5,5; Joaquin 5,5 (17' st Aquilani 5,5), Gomez 5.

A disp.: Munua, Compper, Rossi, Alonso. All. Montella 5,5

Grasshopper (3-5-2): Burki 6; M. Lang 6, Grichting 6, Vilotic 6,5; Gashi 6 (30' st Hajrovic sv), Toko 6, Salatic 6,5, Abrashi 6, Pavlovic 6,5; Ben Khalifa 6,5 (39' st Vonlanthen sv), Ngamukol 6 (39' st Caio sv).

A disp.: Taini, Bauer, Feltscher, S. Lang. All. Skibbe 6

Arbitro: Bebek (Croazia)

Marcatori: 41' Ben Khalifa (G)

Ammoniti: Pavlovic, Abrashi, Toko, Salatic (G); Pasqual, Neto, Aquilani, Ilicic (F)

Espulsi: -