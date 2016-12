Champions League 2013/2014: il caledario di Juventus, Napoli e Milan 

foto LaPresse

Il Napoli comincia con le big la prossima Champions League. Avvio più morbido per la Juventus che esordisce a Copenaghen. La doppia sfida col Real Madrid è in programma il 23 ottobre (a Madrid) e due settimane dopo a Torino. Il Milan comincia con il Celtic a San Siro. L'ennesima rivincita col Barcellona si svilupperà tra il 22 ottobre (in casa) e il 6 novembre, quando i rossoneri saranno al Camp Nou.