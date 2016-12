foto LaPresse

23:40

- "E'contro, noncontro". Così il tecnico portoghese dei Blues ha provato a spostare i riflettori sul campo in vista della finale dia Praga. "E' bello giocare coi campioni d'Europa, ci darà il nostro reale valore in chiave Champions League. Il Bayern Monaco in questo momento è una squadra al top con i giocatori più rappresentativi al meglio della loro carriera".