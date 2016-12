Napoli, Dzemaili: "Higuain? Quante risate"

foto LaPresse 15:14 - Settimana delicata per il Napoli, che si appresta ad affrontare la trasferta in casa del Chievo dopo le polemiche relative all'incidente di Capri di Gonzalo Higuain. Ci pensa Blerim Dzemaili, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, a stemperare i toni: "Ci siamo fatti tante risate - scherza lo svizzero -, l'abbiamo preso in giro ma ne ha riso anche lui. L'episodio è già dimenticato, la piazza e i giornalisti non devono mettergli pressione". - Settimana delicata per il, che si appresta ad affrontare la trasferta in casa deldopo le polemiche relative all'incidente di Capri di. Ci pensa, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, a stemperare i toni: "Ci siamo fatti tante risate - scherza lo svizzero -, l'abbiamo preso in giro ma ne ha riso anche lui. L'episodio è già dimenticato, la piazza e i giornalisti non devono mettergli pressione".

Sul 'Pipita' però Dzemaili sembra avere le idee chiare: il paragone con Edinson Cavani regge eccome. "Sono giocatori molto diversi, ma entrambi fenomeni - il suo giudizio -. E' andato via Edi che faceva 30 gol all'anno, è arrivato Higuain che forse non farà 30 gol ma ne farà fare 15 ai compagni. Higuain ci serve molto". Un parere anche sul sorteggio di Champions League: "C'è il grande rischio di incontrare le più forti, ma non dimenticate che noi siamo il grande rischio degli altri. Abbiamo meno paura noi di incontrare il Barcellona di quanto ne abbiano loro, dalla quarta fascia non ti aspetti certo il Napoli".

Il centrocampista svizzero cerca di non sbilanciarsi sulla stagione appena iniziata: "Non so se sia l'anno buono, non mi va di parlarne perché dobbiamo ragionare partita dopo partita - ha spiegato il centrocampista -. Il campionato italiano è uno dei più complicati d'Europa e non dimenticate che la squadra è stata rifatta con tanti giocatori stranieri che devono ambientarsi". Poi la stoccata a Mazzarri: "Quest'anno siamo tutti importanti, Benitez ruota molto e crede in tutti e 22 i giocatori a disposizione. Non come gli anni scorsi in cui eravamo solo in 13 ad avere la fiducia dell'allenatore. Ogni allenatore ha una filosofia diversa. Mazzarri voleva un altro calcio, il gioco di Benitez è diverso"