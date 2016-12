Milan, Balotelli: "Io come Ibra? Un complimento per lui..."

foto LaPresse 18:48 - Nella serata della festa in casa Milan, scossa dallo sfogo di Allegri, c'è un Balotelli scatenato. Il gol gli ha fatto ritrovare il buonumore dopo il tonfo di Verona. "Io voglio vincere sia Scudetto sia Champions, l'importante è pensare partita per partita. La dedica per il gol? Mi scuso con il presidente Berlusconi, ma è per Mino Raiola". E ancora: "Io come Ibra? Siamo due persone diverse. Se qualcuno lo dice o lo pensa fa un complimento a lui...". - Nella serata della festa in casa Milan, scossa dallo sfogo di Allegri, c'è unscatenato. Il gol gli ha fatto ritrovare il buonumore dopo il tonfo di Verona. "Io voglio vincere sia Scudetto sia Champions, l'importante è pensare partita per partita. La dedica per il gol? Mi scuso con il presidente, ma è per. E ancora:Siamo due persone diverse. Se qualcuno lo dice o lo pensa fa un complimento a lui...".

E ancora: "All’andata abbiamo giocato bene ma siamo stati sfortunati, mentre qui li abbiamo ammazzati. In mezzo c'è stata Verona: lì abbiamo fatto male, ma può succedere ed è meglio che sia successa alla prima di campionato. Quanto manca per vedere il vero Milan? Quello dei playoff di Champions è un buon passo - ha aggiunto Balotelli - Come tutte le squadre dobbiamo crescere. Siamo insieme dal gennaio scorso, piano piano arriveremo, spero, alla perfezione".