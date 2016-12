Milan, Allegri furioso: "Domani magari mi dimetto"

Sarà, ma Allegri era sicuramente nero: "Stasera sono abbastanza polemico - ha detto il tecnico -, perché leggo e sento delle cose che... si pontifica abbastanza da fuori mentre io, a una certa età, lo dico con una certa onestà, mi metterò sul lungomare a Livorno e magari verrò a vedere qualche partita ogni tanto. Sono testardo: sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi, ma sono molto arrabbiato".

E ancora: "Ogni tanto mi diverto anche io, perché i ragazzi mi danno qualche soddisfazione. Ti hanno fatto arrabbiare da fuori o anche da dentro? Assolutamente: dentro c'è un bel clima con i giocatori, il presidente e l'amministratore delegato. Fuori invece qualcuno pontifica, scrive quello che dovrei fare: bene, facciano i risultati che ho fatto io e poi ne riparliamo. Ogni tanto bisogna mettere i paletti, perché il gioco delle parti ogni tanto non mi sta bene".

Fatto sta che della partita, anche per volontà di Allegri, si parla pochino: "Abbiamo chiuso la rimonta iniziata lo scorso 16 gennaio e credo che i ragazzi abbiano meritato. Loro sono una buona squadra e noi avevamo un po' di pressione, quindi abbiamo avuto qualche difficoltà. Alla fine, però, devo dire che la squadra ha reagito bene e gestito la gara perfettamente".

Da Allegri a Galliani, che fa anche un piccolo punto di mercato sull'altro caso di giornata, lo striscione dei tifosi contro Matri: "Lo dico con tutto il rispetto per i tifosi, ma il mercato lo facciamo noi. Con Max siamo d'accordo che serve una prima punta... Per quanto riguarda le parole di Allegri, sono qui per dirvi, da parte sua, che si è trattato solamente di una battuta. Magari non di spirito, ma una battuta...". Resta il tempo per commentare le fasce che domani comporranno l'urna di Montecarlo e per una battuta, questa senz'altro di spirito, sulle desiderate di Galliani: "Barcellona, Celtic e Real Sociedad, che è una bellissima squadra...".



Lo stesso Allegri, smaltita la rabbia immediata, torna poi sui suoi passi nella conferenza con la carta stampata: "Ero arrabbiato, erano dichiarazioni a caldo: vi assicuro che resto".