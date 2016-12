Fiorentina, Montella: "La cessione di Ljajic è indolore" 

L'esplosione del serbo nella scorsa stagione era dovuta anche alla fiducia del tecnico: "Certo dispiace perché se fosse stato in condizioni psicologiche diverse avrebbe potuto concludere la sua crescita qui... Ma ha scelto di andare da un'altra parte: è la legge del mercato e lo rispetto, non c'è alcuna polemica".

Il ritorno dei preliminari di Europa League con gli svizzeri del Grasshoppers (andata 2-1 per i viola) non deve essere interpretata come una formalità: "Turnover? Devo pensare una partita alla volta, ci tenevamo a vincere la prima di campionato. Anche la formazione di domani sarà in base ad una finale, perché tale è considerata questa gara - spiega Montella - Sarà in campo la formazione migliore per stato di forma e psicologico perché vogliamo passare il turno. Non possiamo permetterci di abbassare l'attenzione, mai". Poi esamina i singoli: "Ilicic ha avuto un buon impatto, è un po indietro a livello fisico rispetto agli altri ma credo che possa fare anche meglio. Mati Fernandez? Sta bene a livello fisico e anche mentale, mi sembra migliorato rispetto allo scorso anno. E' disponibile anche dall'inizio".