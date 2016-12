Los Angeles Galaxy, che sorpresa! C'è David Beckham 

foto Dal Web 16:54 - Maglia numero 23, come Michael Jordan. L'hanno notata media e tifosi dei Los Angeles Galaxy e quando hanno realizzato che a indossarla era David Beckham è stata l'apoteosi. Non era un sosia; d'altronde la delicatezza e il lavoro sartoriale con cui quel "23" curava il pallone erano ben sopra la media. Subito la domanda: Beckham torna a giocare? "E'in prova", ha scherzato il tecnico Arena. Ma c'è chi ipotizza il clamoroso ritorno dello Spice Boy. - Maglia numero 23, come. L'hanno notata media e tifosi deie quando hanno realizzato che a indossarla eraè stata l'apoteosi. Non era un sosia; d'altronde la delicatezza e il lavoro sartoriale con cui quel "23" curava il pallone erano ben sopra la media. Subito la domanda: Beckham torna a giocare? "", ha scherzato il tecnico. Ma c'è chi ipotizza il clamoroso ritorno dello

I presenti si sono stropicciati gli occhi, credendo di avere le allucinazioni; e invece vedevano benissimo, perché a indossare la maglia n.23 dei Galaxy era proprio lui: David Beckham. Lo avevamo lasciato lo scorso 18 maggio, il giorno dell'annuncio ufficiale. Del ritiro dal calcio giocato dopo l'avventura al Psg. Tre mesi dopo l'inglese torna in campo e si allena con gli americani. Il video che immortala la "seduta col vip" già spopola in rete e spinge, con qualche azzardo, a ipotizzare un clamoroso dietrofront del centrocampista. L'ipotesi appare remota. L'allenatore dei Galaxy ci scherza su: "È in prova, deve allenarsi e migliorare sui passaggi". Una risposta colma di simpatia e con la quale si cerca di chiudere ogni "vocio" su un possibile ritorno. Intanto Becks si allena e il piede, video canta, è sempre lo stesso... Botta e gol. Ma nessuno aveva dubbi.