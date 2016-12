Moratti-Thohir: per l'Inter patto salva-tifosi 

E i suoi tifosi. Ben venga l'investitore, che ha mostrato grande passione nerazzurra. Ma la fiducia a occhi chiusi è un'altra cosa. E l'attuale presidente non la concede. La società, che ha legato gran parte della storia ai Moratti, deve essere tutelata. Quindi è indispensabile un patto checon una clausola in caso di disimpegno di Thohir: prelazione per Moratti.

Nel frattempo, secondo quanto scrive "La Gazzetta dello Sport" si può ipotizzare una deadline per il closing dell'operazione: si tratta dell'assemblea dei soci che nell'ultima settimana di ottobre dovrà ratificare il bilancio del primo semestre 2013. Lì si dovrà valutare e deliberare l'aumento del capitale ed è impensabile che non ci siano i primi segnali dell'intervento in prima persona di Thohir. Un passaggio importante ci sarà domani, giovedì, nel Cda che dovrebbe definire e fissare i passi dell'operazione.



La clausola salva-tifosi per salvaguardare l'Inter da un futuro disimpegno dei nuovi investitori sarà oggetto di discussione: se Thohir vuole l'Inter dovrà stringere con Moratti un patto a lungo termine. E garantire che, in caso di cessione, venga prima considerata l'opzione "ritorno ai Moratti". Un ennessimo atto di fede dell'attuale numero 1 nerazzurro.