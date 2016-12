Psv, Cocu: "Fiduciosi di far bene col Milan"

- La sfida dirappresenta uno snodo fondamentale della stagione per ilallenato da. In conferenza stampa alla vigilia della gara, il tecnico degli olandesi presenta così il preliminare di ritorno: "Quando si gioca in casa è diverso che in trasferta - spiega -. All'andata abbiamo giocato una buona partita, siamo fiduciosi di fare bene anche domani in casa del Milan".

Il Milan potrebbe scendere in campo puntando ad una gara difensiva per conquistare lo 0-0, ma Cocu non si spaventa: "Noi siamo preparati a tutto, non so come entrerà in campo il Milan, se per difendere o attaccare. Siamo pronti a tutto - continua -. In una partita così importante con grandi interessi in gioco può succedere qualunque cosa".

I rossoneri schierano in campo due giovani come El Shaarawy e Balotelli in grado di cambiare la partita in qualsiasi momento ma il tecnico del Psv non si scompone: "Il Milan ha il lusso di poter scegliere tra grandi giocatori. Noi dobbiamo entrare in campo per gestire questi giocatori".

In chiusura, Cocu parla delle sue sensazioni alla vigilia di un match così importante: "Per me è un momento molto bello, potermi misurare con una squadra come il Milan è bello. Questo porta tensione, ma è una tensione positiva, è una sensazione che ci deve essere - conclude -. Il mio compito è anche quello di aiutare i giocatori a vivere questa pressione".