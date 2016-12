Arsenal, Austria Vienna, Basilea, Steaua e Schalke in Champions

- Sonole prime qualificate ai gironi di Champions. Tutto facile per i Gunners che, trascinati da Ramsey (2 gol), battono il Fenerbahce 2-0. Avanti anche il Basilea (2-0 Frei e Degen), che elimina il Ludogorets. Colpo della Steaua, che pareggia 2-2 a Varsavia (in rete Piovaccari) e ribalta l'1-1 di Bucarest. Soffre ma passa lo Schalke (2-3 in dieci a Salonicco) e va l'Austria Vienna (2-3, and. 2-0).

In fondo è andato tutto secondo logica. Magari con qualche patema di troppo, ma secondo logica. Il primo giorno di verdetti spedisce ai gironi di Champions le squadre migliori. Dall'Arsenal, tra andata e ritorno capace di infilare una cinquina al Fenerbahce, fino allo Schalke, che soffre, soffre e soffre ancora ma, alla fine, strappa il pass per l'Europa che conta difendendo in dieci il 2-2 prima di trovare, a tempo praticamente scaduto, il gol vittoria. Non è stata facile per i tedeschi: dopo la rete di Draxler, che sembrava aver chiuso i conti, il pareggio di Katsouranis ha fatto salire la febbre. Il Paok, catapultato di fronte a un'occasione grande così dalla squalifica del Metalist, è arrivata a un millimetro dal colpo. Ha messo i brividi allo Schalke, è andato vicino al successo ed è caduto solo nel finale. Il colpo l'ha fatto, invece, la Steaua, perché l'1-1 di Bucarest era un macigno che costringeva i rumeni all'impresa. E allora ecco che è spuntato Piovaccari: il suo gol, al 10' del primo tempo, è alla fine risultato decisivo. E l'Italia, in attesa del Milan, può così festeggiare la qualificazione di un italiano.Mentre, infine, non ha avuto problema alcuno il Basilea contro il Ludogorets, l'Austria Vienna ha rischiato tantissimo di salutare la banda. Di più, perché, avanti di un gol grazie all'autorete di Mader dopo appena cinque minuti, gli austriaci erano riusciti a farsi rimontare, sorpassare e praticamente eliminare dalla Dinamo Zagabria. Al 70' il pendolo diceva Dinamo, all'82' Kienast ha rimesso le cose a posto.

Arsenal-Fenerbahce 2-0 (and. 3-0)

Marcatori: 25' e 72' Ramsey

Austria Vienna-Dinamo Zagabria 2-3 (and. 2-0)

Marcatori: 5' aut. Mader (D), 82' Kienast (A), 33' Brozovic, 43' Fernandes, 70' Beqiraj (D)

Basilea-Ludogorets 2-0 (4-2)

Marcatori: 11' Frei, 79' Degen

Legia Varsavia-Steaua Bucarest 2-2 (and. 1-1)

Marcatori: 8' Stanciu, 10' Piovaccari (S), 28' Radovic, 93' Rzezniczak (L)

Paok Salonicco-Schalke 2-3 (and. 1-1)

Marcatori: 43' e 90' Szalai, 67' Draxler (S), 53' Athanasiadis, 79' Katsouranis (P)



