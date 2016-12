Juventus, Chiellini: "In Champions eviterei il Bayern Monaco"

foto LaPresse 10:50 - "Chi non vorrei affrontare nel girone di Champions? Se devo scegliere dico Bayern Monaco". In vista del sorteggio di giovedì a Montecarlo, Giorgio Chiellini ha già individuato l'avversario da evitare nella prima fase del torneo per non scoprire troppo le carte. ''Li abbiamo già affrontati l'anno scorso e quest'anno ci piacerebbe sfidarli magari un po' più avanti - ha spiegato -. Alla fine bisogna comunque stare attenti alle squadre di terza e quarta fascia".

Per pensare alle sfide della Champions, ad ogni modo, è ancora presto. Sabato, infatti, in campionato a Torino arriverà la Lazio, in un bis della finale di Supercoppa di dieci giorni fa stravinta dai bianconeri. "Avrei preferito aspettare un po' più di tempo prima di affrontare nuovamente la Lazio perché il divario tra le due squadre non è quello visto in Supercoppa - ha detto Chiellini, che non si fida del successo appena ottenuto all'Olimpico -. In quella circostanza siamo stati bravi noi a sfruttare gli episodi".



Poi una battuta sul Milan: "Mi ha sorpreso un po' pensavo vincessero a fatica a Verona, non immaginavo una loro sconfitta".