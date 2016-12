Champions, Allegri prima di Milan-PSV: "I giovani devono crescere in fretta"

LE RISPOSTE DI ALLEGRI E MONTOLIVO

Si comincia con le domande di Milan Channel.

Momento delicato?

"Può capitare, con molti giovani, che succeda quello che ci è capitato sabato a Verona. ma i giovani devono crescere in fretta. Vestiamo la maglia del Milan, una maglia prestigiosa. Non voglio che si ripetano gli atteggiamenti che ho visto al Bentegodi".

Il PSV cambia in trasferta?

"Non avranno la spinta del pubblico e saranno costretti a vincere. ma anche noi. Non dobbiamo pensare all'andata. L'unico modo sicuro per passare è vincere".

Mercato?

"Non ho proprio voglia di parlare di mercato oggi. Ma dico che la partita di domani sarà fondamentale anche per il mercato".