Champions League: ranking e più soldi, la Juventus gufa il Milan

foto LaPresse

16:38

- Se passa ilin Champions bene, se non passa meglio. Potrebbe essere questo il pensiero della, comodamente seduta in poltrona a guardare i rossoneri giocarsi la stagione in casa col. Una gufata magari poco nazionalistica e garante del futuro, ma giustificabile per almeno due motivi: ile il. Con i rossoneri fuori dai giochi, la Juve non solo tornerebbe in seconda fascia, ma guadagnerebbe un terzo in più.