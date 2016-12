I giorni dell'Inter: Eto'o, Thohir e i soldi Nike 

foto LaPresse Correlati E' sfida col Chelsea per Eto'o 13:48 - Chiedimi se sono felice: l'Inter risponde sì: 3 punti alla prima, contratto ricchissimo con lo sponsor tecnico, investitore in arrivo e sogno Eto'o che rimane vivo, anche se il Chelsea è in pole. Dalla Nike piovono soldi: 200 milioni per i prossimi 11 anni. Un'assicurazione sulla vita, oltre 18 milioni a stagione garantiti. L'affare Thohir è in dirittura: passeranno di mano 2/3 delle quote. Attesa per Eto'o che entro domani sceglierà il futuro. - Chiedimi se sono felice: l'Inter risponde sì: 3 punti alla prima, contratto ricchissimo con lo sponsor tecnico, investitore in arrivo e sogno Eto'o che rimane vivo, anche se il Chelsea è in pole.Un'assicurazione sulla vita, oltre 18 milioni a stagione garantiti.passeranno di mano 2/3 delle quote. Attesa per Eto'o che entro domani sceglierà il futuro.

THOHIR-MORATTI: LA PRIMA DELLA COPPIA SARA' CONTRO LA JUVE Il Chelsea rimane la destinazione più probabile per il giocatore in uscita dall'Anzhi: in giornata l'agente Vigorelli incontrerà i dirigenti blues per capire se la cifra finora proposta (6 milioni per un anno) è confermata o, addirittura, corretta al rialzo.

L'Inter sta alla finestra (anche se ieri c'è stato un contatto telefonico tra Moratti ed Eto'o) con la sua offerta di 4-4,5 milioni all'anno per due stagioni. Ma c'è una novità: l'accordo siglato con la Nike potrebbe spingere verso il rilancio. Eto'o piace allo sponsor che potrebbe sfruttare la sua immagine.

E' un segnale importante quello dell'azienda dell'Oregon: l'accordo con l'Inter sarebbe scaduto nel 2016 e il fatto che si sia agito con tre anni di anticipo per allungare fa capire che c'è fiducia nei progetti nerazzurri.

In tutto questo si inserisce Thohir. Con Moratti la strada è in discesa: già in settimana potrebbe esserci la definitiva fumata bianca. Senza che l'attuale presidente venga relegato ai margini: sente la squadra ancora sua, domenica scorsa è sceso negli spogliatoi per complimentarsi coi ragazzi dopo il 2-0 al Genoa.

Si va verso una "prima" dal sapore particolare della coppia Thohir-Moratti: il nuovo corso nerazzurro dovrebbe esordire, infatti, il 15 settembre a San Siro. Quando ci sarà Inter-Juve.