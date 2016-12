Verona-Milan, arrestati due tifosi rossoneri 

foto LaPresse 10:53 - Due ultras rossoneri sono stati arrestati a seguito degli incidenti tra le opposte tifoserie a margine dell'incontro Verona- Milan, valido per la prima giornata di campionato di Serie A. Gli agenti della squadra tifoserie della Questura di Milano hanno arrestato B.A., 24 anni di Monza, con un precedente di Polizia, e C.M., 21 anni, milanese incensurato. Sono stati rintracciati a casa, accompagnati negli uffici della Digos e poi arrestati. - Due ultras rossoneri sono stati arrestati a seguito degli incidenti tra le opposte tifoserie a margine dell'incontro, valido per la prima giornata di campionato di Serie A. Gli agenti della squadra tifoserie della Questura di Milano hanno arrestato B.A., 24 anni di Monza, con un precedente di Polizia, e C.M., 21 anni, milanese incensurato. Sono stati rintracciati a casa, accompagnati negli uffici della Digos e poi arrestati.

Decisiva la normativa che consente l'arresto "in differita" dopo le indagini svolte dagli agenti della Digos milanese in collaborazione con i colleghi di Verona. Sono state visionate le immagini della Polizia Scientifica della Questura di Verona, e individuati due tifosi che fanno parte della Curva Sud Milano. Sono accusati di danneggiamento aggravato, possesso e lancio di oggetti pericolosi. L'attività di indagine condotte dalle due Questure proseguirà per individuare altri tifosi che hanno preso parte agli scontri.