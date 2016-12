Fiorentina, Vincenzo Montella: "Ljajic fuori perché non è sereno"

foto LaPresse 00:01 - I primi tre punti e il gol di Giuseppe Rossi. Vincenzo Montella è decisamente soddisfatto dopo il successo contro il Catania: "Siamo contenti per Pepito, è stata una partita sofferta contro un avversario forte a cui voglio fare i complimenti". Prima del match è arrivata l'esclusione di Ljajic, sempre più vicino all'addio: "L'avevo già deciso ieri - spiega il tecnico -. Non l'ho portato perché non era sereno". - I primi tre punti e il gol di. Vincenzo Montella è decisamente soddisfatto dopo il successo contro il: "Siamo contenti per Pepito, è stata una partita sofferta contro un avversario forte a cui voglio fare i complimenti". Prima del match è arrivata l'esclusione di, sempre più vicino all'addio: "L'avevo già deciso ieri - spiega il tecnico -. Non l'ho portato perché non era sereno".

Montella spiega la situazione riguardante il serbo: "Stamattina gli ho detto che non lo avrei portato con noi. La società non mi ha mai posto nessuna condizione rispetto a Ljajic, se fosse stato sereno lo avrei utilizzato. Per me è un ragazzo giovane che deve ancora maturare, se possibile lo farà con noi altrimenti altrove. Forse in questa situazione sta vivendo qualcosa di più grande di lui".



Con Ljajic in partenza, non è detto che la Fiorentina torni necessariamente sul mercato: "Credo che avremo bisogno di qualcosa in qualche altro ruolo piuttosto che in attacco, tipo un vice-Pizarro o qualcuno che possa fare questo. Un portiere? Abbiamo ribadito tante volte che il titolare è Neto, non siamo preoccupati".