Serie A: Fiorentina-Catania 2-1, si sblocca Giuseppe Rossi

foto LaPresse Correlati Le foto della partita

Montella: "Ljajic fuori perché non è sereno" 10:38 - Nel posticipo della prima giornata di Serie A, la Fiorentina supera il Catania archiviando così i primi tre punti del suo campionato. Al "Franchi" finisce 2-1 per la squadra di Montella, che sblocca la partita grazie a Giuseppe Rossi (destro da centro area al 14') ma viene ripresa da Barrientos al 22'. L'1-1 dura solo sei minuti, perché dopo una discesa di Cuadrado, al 28', arriva il gran destro di Pizarro che decide la partita. - Nel posticipo della prima giornata di Serie A, lasupera ilarchiviando così i primi tre punti del suo campionato. Al "Franchi" finisce 2-1 per la squadra di Montella, che sblocca la partita grazie a(destro da centro area al 14') ma viene ripresa da Barrientos al 22'. L'1-1 dura solo sei minuti, perché dopo una discesa di, al 28', arriva il gran destro di Pizarro che decide la partita.

LA PARTITA

La gamba è la destra. Quella del ginocchio frantumato e sistemato, distrutto una seconda volta e poi ricostruito. E' la gamba non preferita da Pepito, mancino puro baciato dal talento. Quella gamba, quasi due anni dopo il primo incidente, consegna a Giuseppe Rossi le risposte che sognava dal 26 ottobre 2011: stop, conclusione incrociata e gol; alla prima di campionato, l'ex Villarreal impiega 14 minuti per ritrovare la luce.



La Fiorentina, in attesa di perfezionare l'intesa tra Gomez e Pepito (schierati in tandem da Montella), si appoggia alle iniziative di uno scatenato Cuadrado, letteralmente immarcabile sulla fascia destra. Alla Viola manca ancora il raccordo tra centrocampo e attacco. Così, paziente, la squadra si affida al palleggio di Borja Valero, Pizarro e Aquilani per poi sfondare, all'improvviso, con le accelerazioni dell'esterno colombiano, da cui nascono entrambi i gol della Fiorentina.



La prima rete (14') arriva dopo una palla rubata sulla trequarti da Aquilani, che innesca Cuadrado prima che Rossi finalizzi l'opera corale. La seconda (28'), invece, comincia con Cuadrado che salta due uomini (Castro e Monzon) e si chiude con Pizarro che ne lascia sul posto altri due prima di esplodere un destro che si infila all'angolino. In mezzo, il Catania prova a rimanere agganciato alla partita con Barrientos (a segno al 22' dopo un errato disimpegno di Pizarro) ma, nel complesso, l'atteggiamento poco propositivo finisce per creare pericoli zero a una difesa - quella Viola - che comunque non si mostra così impermeabile.

LE PAGELLE



Cuadrado 8 - Fiammate continue, per 90 minuti. Impressionante la facilità con cui affonda la lama nel cuore del Catania. Crea occasioni a ripetizione mettendosi al servizio della squadra, per la quale si sacrifica anche in fase difensiva.



Giuseppe Rossi 7 - Gli manca ancora la tenuta per l'intero match e qualche spunto nel breve, ma è solo questione di condizione fisica. Il giocatore, finalmente, è completamente recuperato.



Gomez 5 - Troppo statico anche se, da lui, Montella non può certo aspettarsi movimenti sul tutto il fronte d'attacco o chissà quali assist per i compagni. E' stato acquistato per segnare gol, soprattutto quelli "sporchi". Peccato che, al 41', con la porta vuota e servito perfettamente da Giuseppe Rossi, riesca a colpire il palo.



Bergessio 6 - Troppo isolato, prova a combattere da solo contro la traballante difesa viola. Ne esce sconfitto, ma con la testa bella alta.



Monzon 4 - Decisamente sfortunato, visto che all'esordio in Serie A trova sulla sua strada un Cuadrado in forma straripante. Ubriacato e massacrato dal colombiano, Maran è obbligato a toglierlo dal campo dopo quarantacinque minuti.

IL TABELLINO



FIORENTINA-CATANIA 2-1

Fiorentina (3-5-2): Neto 6,5; Savic 6, Rodriguez 6, Compper 5,5; Cuadrado 8, Aquilani 6,5 (39' st Fernandez sv), Pizarro 6,5, Borja Valero 6, Pasqual 6 (31' st Alonso sv); Gomez 5, Rossi 7 (21' st Ilicic 6).

A disp.: Munua, Lupatelli, Tomovic, Roncaglia, Alonso, Bakic, Vecino, Ilicic, Iakovenko, Wolski, Joaquin. All. Montella 6,5

Catania (4-2-3-1): Andujar 6; Alvarez 5,5, Bellusci 6, Spolli 5,5, Monzon 4 (1' st Rolin 5); Izco 6, Tachtsidis 5,5 (35' st Biagianti sv); Leto 5,5 (35' st M. Lopez sv), Barrientos 6, Castro 5; Bergessio 6.

A disp.: Frison, Ficara, Legrottaglie, Barisic, Cabalceta, Boateng, Doukara All. Maran 5,5

Arbitro: Doveri

Marcatori: 14' Rossi (F), 22' Barrientos (C), 28' Pizarro (F)

Ammoniti: Gomez, Pizarro (F), Barrientos, Spolli, Alvarez, Andujar (C)

Espulsi:

CESARE ZANOTTO