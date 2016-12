Napoli, Benitez: "Ogni risultato è raggiungibile"

foto LaPresse Correlati Napoli ai piedi di Rafa

carica: "Ogni risultato può essere raggiungibile". L'allenatore scrive dal suo sito dicendosi "soddisfatto per l'esordio in questa stagione del nostro Napoli". "E' stata una buona partita e un buon risultato - aggiunge il tecnico spagnolo riferendosi al match contro il Bologna -, naturalmente non dimentico che siamo solo all'inizio e la strada sarà lunga dura e piena d'imprevisti ma i presupposti per fare bene ci sono".