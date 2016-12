Premier League: United e Chelsea non pungono, è 0-0

foto LaPresse 07:40 - Finisce senza reti Manchester United-Chelsea, big match della seconda giornata della Premier League atteso soprattutto per il ritorno di Mourinho a Old Trafford. I padroni di casa ci provano di più, il Chelsea si difende in attesa dell'occasione giusta in contropiede: ne viene fuori un pareggio scialbo e senza occasioni da rete. I Blues con 7 punti e una partita giocata in più si portano da soli al comando della classifica, United a 4. - Finisce senza reti, big match della seconda giornata della Premier League atteso soprattutto per il ritorno di Mourinho a Old Trafford. I padroni di casa ci provano di più, il Chelsea si difende in attesa dell'occasione giusta in contropiede: ne viene fuori un pareggio scialbo e senza occasioni da rete. I Blues con 7 punti e una partita giocata in più si portano da soli al comando della classifica, United a 4.

Partita arrivata forse troppo presto e condizionata dalla volontà di evitare figuracce in avvio di stagione. Timore testimoniato soprattutto dallo schieramento iniziale scelto da José Mourinho, che rinuncia a Torres e Lukaku e lascia il peso dell'attacco sulle spalle del neo acquisto Schurlle, supportato da Oscar, Hazard e De Bruyne. Moyes punta invece su una formazione a trazione anteriore, affiancando Rooney e Welbeck a Van Persie.

Lo United però fatica a trovare spazi nella maglia difensiva del Chelsea, schierato compatto davanti ai propri 16 metri. Il risultato è un primo tempo bruttino e povero di emozioni, in cui l'occasione più ghiotta capita sui piedi di Oscar, che però calcia in bocca a De Gea da buona posizione. Più vivace la ripresa. Mourinho si gioca la carta Torres, in campo al posto di De Bruyne, e il Chelsea pur senza strafare guadagna metri. Ma è un fuoco di paglia, nel finale è forcing United, che negli ultimi dieci minuti chiude i Blues nella loro aerea. Cech però non si deve mai sporcare i guanti, il primo duello tra Moyes e Mourinho finisce in parità.